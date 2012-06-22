شهید بهشتی ولایت فقیه را به درستی تبیین و اثبات کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ السلام عبدالجواد غرویان در خطبه دوم نماز جمعه اظهار کرد: درآن هنگام که در مجلسی صحبت از ولایت فقیه بود، بنی صدر سعی در تصویب نشدن این موضوع داشت اما شهید بهشتی به درستی ولایت فقیه را تبیین و اثبات کرد.

وی با اشاره به سالگرد ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: شکر خدا در این حادثه آسیب جدی به رهبر معظم وارد نشد.

وی با اشاره به عزل بنی صدر و غرور این فرد به دلیل کسب 11 میلیون رأی در انتخابات تصریح کرد: امام در هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری وی، فرمودند، بنی صدر اگر به وظیفه‌اش عمل کرد که درست و اگر نه باید رهسپار جهنم شود.

وی تصریح کرد: امام از آینده خطرناک بنی‌صدر مطلع بود که چقدر ماهیت غیر دینی دارد.

وی بیان کرد: با مشخص شدن رأی عدم کفایت سیاسی مجلس به بنی صدر این شخص با لباس زنانه از کشور فرار کرد.