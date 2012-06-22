رژیم لاغری بزرگراهها و خیابان ها برای خودروهای شخصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در جمع 50 نفر از اساتید و صاحب نظران علوم ارتباطات با تشریح سیاست‎ها و برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک، خواستار تشریک مساعی ایشان در جهت طرح آگاهانه و عالمانه مسائل و مشکلات این حوزه خبرساز که در کانون توجه رسانه های جمعی و افکار عمومی قرار دارد، شد.

وی با تبین سیر تحولات حمل و نقل شهری گفت: سهم دوچرخه‌سواری در حمل و نقل شهری شهرهای پیشرفته جهان 12 درصد و سهم پیاده روی دو برابر این میزان یعنی 24 درصد است در حالی که سهم این دو بخش در شهر تهران زیر یک درصد است.

هاشمی که به عنوان میزبان در جمع اساتید علوم ارتباطات سخن می گفت، افزود: در حمل و نقل شهری شهرهای پیشرفته جهان، سهم موتورسیکلت و تاکسی زیر یک درصد است در صورتی که در شهر تهران سهم موتورسیکلت 6 درصد و سهم تاکسی 22 درصد است.

به دنبال یک شهر مناسب برای انسانها هستیم یا خودروها ؟

معاون شهردار تهران با تشریح روند تغییر سیاست ها و استراتژی های حمل و نقل شهری در شهرهای پیشرفته جهان، اظهار کرد: امروزه در برنامه های حمل و نقل درون شهری این پرسش مطرح است که آیا به دنبال یک شهر مناسب برای تردد انسان ها هستیم یا یک شهر مناسب برای حرکت خودروها؟

وی شاخص توسعه یافتگی در شهرها را ایجاد و توسعه حمل و نقل انسان محور با محوریت پیاده روی و دوچرخه سواری دانست و تصریح کرد: سیستم حمل و نقل انسان محور سیستمی است که به منظور پاسخ گویی به اکثر نیازهای اجتماعی با اولویت دسترسی و جابه جایی انسان طراحی شده و ضمن توجه به مولفه های زیست محیطی از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد.

تشبیه گسترش معابر به اطفای حریق توسط بنزین

مهندس تشکری هاشمی با بر شمردن ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و محیطی سیستم های حمل و نقل انسان محور، اضافه کرد: رویکرد سیستم حمل و نقل انسان محور، فرهنگ سازی و تغییر نگرش از محوریت خودرو به محوریت انسان از طریق توسعه سه عنصر پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی است و به شهری که به این عناصر در آن توجه شود، «شهر دمکراتیک» می گویند.

وی کاهش تراکم ناشی از ترافیک با اجرای روشهایی نظیر توسعه بزرگراه ها و تعریض خیابانها را به اطفای حریق توسط بنزین تشبیه کرد و گفت: امروزه در محدوده مرکزی شهرهای پیشرفته جهان استفاده از خودروی شخصی به دست فراموشی سپرده شده است.

حمل و نقل انسان محور عین عدالت اجتماعی است

معاون شهردار تهران با اشاره به این که در شهرهایی که به حمل و نقل عمومی اتکا دارند، هزینه حمل و نقل نصف شهرهایی است که بر اتومبیل شخصی متکی هستند، اظهار کرد: استفاده هر فرد از وسایل نقلیه عمومی به جای وسیله نقلیه شخصی سالانه بالغ بر دو هزار یورو معادل سه میلیون تومان صرفه جویی در بر دارد.

وی با تاکید بر این که سیاست اصلی مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک، حمل و نقل انسان محور است، تصریح کرد: حمل و نقل انسان محور مبتنی بر سه اصل توسعه پایدار، گسترش پیاده روی و دوچرخه سواری و نیز تحقق عدالت اجتماعی است.

رویکرد مدیریت شهری حفظ کرامت انسانی است

تشکری هاشمی با طرح این پرسش که شهر تهران چه جایگاهی در توسعه حمل و نقل انسان محور دارد، اضافه کرد: اکثر زیرساختهای این کلانشهر به صورت عادلانه توزیع نشده و عمدتاً در اختیار وسایل نقلیه شخصی قرار دارند در حالی که دست کم هر راه بزرگ و جدیدی که قرار است احداث شود، از زمان طراحی باید خطوط ویژه برای اتوبوسها، پیاده راههای استاندارد و مسیرهای دوچرخه سواری در آن پیش بینی شده باشد.

وی با توضیح رویکرد برنامه های حمل و نقل شهری در سال 91 و الگوی سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی شهر تهران، گفت: مطلوبیت و حفظ کرامت انسان در توسعه حمل و نقل انسان محور عاملی مهم و اساسی است و بدون تردید هماهنگی دستگاههای دست اندرکار تا حد زیادی می تواند با جبران کاستی ها و کمبودهای موجود در حفظ منزلت انسانی گام بر دارد.

به جای «شهر ما، خانه ما» بگوییم «شهر ما، برای ما»

معاون شهردار تهران با طرح این پیشنهاد که به جای شعار «شهر ما، خانه ما» بهتر است بگوییم «شهر ما، برای ما»، اظهار کرد: امروزه رویکرد مدیریت شهری در تمام حوزه ها از جمله حوزه حمل و نقل و ترافیک این است که درست بیاندیشیم، دقیق تصمیم بگیریم، صحیح مدیریت کنیم و بی نقص اجرا کنیم.

وی با تاکید بر این که ترافیک به عنوان دغدغه مشترک زندگی شهری موضوعی است که نه تنها گفتمان مشترک بلکه باور مشترکی را در آحاد مختلف شهروندان می طلبد، گفت: از گذشته اساس طراحی شهر تهران بر محوریت خودرو استوار بوده و سعی داریم تا به تدریج این کلانشهر را از «شهر خودرو محور» به «شهر انسان محور» تبدیل کنیم.

«رژیم لاغری» بزرگراهها و خیابانها برای خودروهای شخصی

مهندس تشکری هاشمی در پایان سخنان خود، این سیاست که به هر میزان خودروسازان خودرو می سازند ما هم باید خیابان و بزرگراه بسازیم و معابر شهری را عریض و طویل کنیم را رقابتی نابرابر خواند و خاطرنشان کرد: این چاره کار نیست بلکه به جای آن سعی داریم تا با اختصاص سهم حمل و نقل عمومی به بزرگراهها و خیابانها، «رژیم لاغری» داده و عرض این معابر را به نفع انبوه شهروندانی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند، برای عبور و مرور خودروهای شخصی عمدتاً تک سرنشین کاهش دهیم.

گفتنی است در این جلسه که به منظور همفکری در برگزاری هر چه بهتر «پنجمین جشنواره ترافیک و رسانه» برگزار شده بود، به ترتیب دکتر غلامرضا کاظمی دینان دبیر جشنواره و دکتر محمد مهدی فرقانی رییس هیأت داوران جشنواره ضمن ارائه گزارشهای جداگانه ای از روند برگزاری چهار دوره گذشته جشنواره، خواستار مشارکت اساتید علوم ارتباطات در جشنواره پنجم شدند.