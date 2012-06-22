به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی با اشاره به مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 در مسکو اظهار داشت: غرب خواهان پیشرفت در مذاکرات هسته ای نیست.

وی ضمن تاکید بر اینکه استکبار فقط به دنبال عدم دستیابی ایران به علم و تکنولوژی است، خاطرنشان کرد: غرب در مخیله خود غنی ‌سازی 20 درصد توسط جوانان ایرانی را نداشت ولی با این وجود دانشمندان جوان ما به این فناوری دست یافتند و جهانین را برای بار دیگر بهت زده کردند.

استاد علوم قضایی دانشگاه تهران بر استفاده انرژی صلح آمیز هسته ای توسط نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و بنا بر دستورات مذهبی و اسلامی، استفاده از علوم و فناوری خصوصا در بحث انرژی هسته ای فقط در راستای صلح آمیز باید صورت پذیرد و نظام ما نیز ذره ای از اعتقادات خود عقب نشینی نمی کند.

وی همچنین به فرار سیدن ماه شعبان و اعیاد بزرگ این ماه اشاره کرد و اظهار داشت: ماه شعبان بهترین ماه جهت استغفار و شکر گذاری به درگاه خداوند متعال است.

موسوی با اشاره به اینکه ماه شعبان ماه پیامبر سراسر رحمت است، افزود: پس این ماه، ماهی است که خداوند بنده اش را از گناهان شستشو می‏دهد.

امام جمعه میامی به نیمه شعبان و میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(عج) اشاره کرد و گفت: در میان تمامی روزها و شب‌های این ماه، شب نیمه ماه که شب ولادت حضرت حجت(عج) است از شرافتی ویژه برخوردار است.

موسوی همچنین فرارسیدن سالروز شهادت دکتر بهشتی و آغاز هفته قوه قضائیه را یادآور شد و خاطرنشان کرد: خدمات ارزنده دکتر بهشتی به انقلاب خصوصا در قوه قضائیه بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به برخی از اقدامات ددمنشانه استکبار جهانی از بدو به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و ترور اندیشمندان ایران عزیز اظهار داشت: بارزترین این دشمنی ها ترور سرمایه های انقلاب از جمله شهید بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب بود.

موسوی به حضور دهها تن از فرزندان این انقلاب در حادثه انفجار 7 تیر سال 1360 دفتر حزب جمهوری که منجر به شهادت حجت الاسلام سید کاظم موسوی معاون وزارت آموزش وپرورش وقت در کابینه شهید رجائی نیز شد، گفت: سید کاظم موسوی از افتخارات نظام و خطه شهید پرور میامی می باشد.