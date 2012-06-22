رهبر معظم انقلاب ذخیره خدا برای انقلاب است/سپاه یعنی پاسدار ولایت

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله شیخ مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه در مسجد جامع اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی بر دو نکته مهم تأکید ویژه داشتند، اول اینکه مجلس باید مجلسی زنده و پویا باشد، به طوری که قوانین با جدیت و دقت بالا و استدلال های کافی تصویب شوند.

وی ادامه داد: نکته دوم که معظم له به آن تأکید داشتند، این است که همگی بر امور اجرایی کشور نظارت و نمایندگان در برابر مسائل سیاسی داخلی و خارجی موضع گیری صریح و روشن داشته باشند.

وی در ادامه به ششم تیر ماه سال روز سوء قصد به جان مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر تهران اشاره کرد و افزود: خداوند این فقیه آگاه و مبارز را برای روزهای سخت امروز ذخیره کرد و این خواست خدا بود که این ترور نافرجام بماند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه به هفتم تیر ماه سالروز شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش اشاره کرد و افزود: با شهادت این عزیزان جایگاه ولایت فقیه در جامعه بیش از پیش مشخص شد و ولی فقیه با وجود اینکه 73 تن از عزیزان انقلاب را از دست داد اما با تکیه بر قدرت اسلام و ولایت کشتی انقلاب را از این طوفان هم به سلامت عبور داد.

امام جمعه کرمانشاه اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان پناهگاه مردم جایگاه ویژه ای دارد و تأکید رهبرانقلاب هم این است که مظلومان با مراجعه به محاکم اسلامی حق خود را بستانند.

علما افزود: معیار قضاوت، بررسی ظواهر و ادله موجود است، بنابراین احتمال بروز خطا و اشتباه توسط قضات وجود دارد.

وی در ادامه با تبریک اعیاد شعبانیه به پیشگاه حضرت صاحب الزمان (عج) خاطر نشان کرد: سوم شعبان که مصادف با سال روز میلاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است، به نام روز پاسدار نام گذاری شده است که این روز را به پاسداران انقلاب اسلامی تبریک عرض کرده و امیدوارم این عزیزان در حفاظت و صیانت از دستاوردهای انقلاب، کلمه ولی فقیه و خون شهدا تحت عنایات حضرت ولی عصر، پیروز باشند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: چهارم شعبان ولادت بزرگ جانباز عالم بشیریت، حضرت اباالفضل العباس (ع) است و بر تمام مسئولان و مردم واجب است که با سرکشی از خانواده های جانبازان، مقام این بزرگواران را ارج نهند و از فداکاری های آنها تشکر کنند.

خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به سال روز ولادت حضرت زین العابدین (ع) تأکید کرد: اکنون که به ماه مبارک رمضان نزدیک می شویم می توانیم با الگو گیری از این امام همام عبادات را به بهترین و مطلوب ترین شکل ممکن به جا آوریم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه در پایان از مردم درخواست کرد با توجه به آغاز فصل گرما و کمبود آب در مصرف این مایع حیاتی صرفه جویی کنند.