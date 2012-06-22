مدارس قرآن خراسان رضوی به 400 مربی نیاز دارد

میکائیل باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: داشتن تخصص و تخلق به اخلاق قرآنی از جمله معیارها و شرایط جذب مربیان قرآن است.

وی افزود: از میان افراد متقاضی 4 برابر ظرفیت مورد نیاز را برای مصاحبه دعوت کرده ایم که در پایان دور اول مصاحبه ها تاکنون فقط توانستیم 250 نفر از مربیان مورد نیاز خود را جذب کنیم.

وی ادامه داد: برای جذب 150نفر دیگر باید مجددا افراد دیگری را جهت مصاحبه دعوت کرده تا افراد متخصص مورد نیاز را برای سال تحصیلی آینده جذب کنیم.

رئیس اداره قرآن و عترت کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به آغاز رقابت گروه دوم مسابقات قرآن و معارف اسلامی از اول تیرماه که شامل 550 نفر دانش آموز دختر مدارس راهنمایی و متوسطه است، گفت: منتخبان این گروه اوایل تیرماه معرفی می شوند.

باقری تصریح کرد: از چهارم تا دهم تیرماه نیز آخرین گروه دانش آموزان شامل هزار و 128 نفر دیگر در اردوگاه گلمکان چناران به رقابت می پردازند.