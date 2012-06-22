به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی احمدی خرم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد با سعادت سرور شهیدان عالم؛ امام حسین (ع) عنوان کرد: سالروز ولادت بزرگ پاسدار عالم و هفته پاسدار موعد تجدید پیمان با آرمان‌های بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه پاسداران انقلاب اسلامی ویژگی‌های ممتازی از نظر دینی و انقلابی دارند اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین صفات پاسداران سپاه انقلاب اسلامی تبلور ارزش‌های دینی و معیارهای انقلابی در افکار و اعمال آن‌ها است.

حجت الاسلام احمدی خرم دومین ویژگی نیروهای سپاه پاسداران را مردمی بودن آنان ذکر کرد و افزود: تمامی اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخواسته از بطن جامعه و وابسته به مردم هستند.

وی ولایی بودن پاسداران را دیگر ویژگی بارز آن‌ها دانست و اظهار داشت: پاسداران نظام شجاعت، شهادت طلبی، تهور و ولایت پذیری مطلق خود را همواره به اثبات رسانده‌اند.

خطیب نماز جمعه بجنورد با اشاره به خدمات سپاه جوادالائمه خراسان شمالی نیز عنوان کرد: پاسداران خراسان شمالی با تاسی از پرچمدار خود؛ شهید محمدزاده، در جبهه‌های شرق و غرب کشور جانفشانی کرده‌اند.

وی با یادآوری رشادت‌های پاسداران خراسان شمالی در طی دوران 8 سال دفاع مقدس گفت: پاسداران این استان همانند سایر نیروهای سپاه کشور در مواجهه با دشمنان محکم و استوار و در برخورد با مردم عادی نیز مهربان و فداکار بودند.

حجت الاسلام محمدتقی احمدی خرم در مورد فعالیت‌های سپاه پاسداران خراسان شمالی در نوارهای شرقی و جنوب شرقی کشور نیز اظهار داشت: این نیرو برای مبارزه با اشرار و سوداگران مرگ، تاکنون خدمات ارزنده‌ای را ارائه کرده‌اند.

وی در ادامه با تبریک به مناسبت 4 شعبان و ولادت حضرت عباس (ع) و روز جانباز گفت: جانبازان عزیز نظام اسلامی یادگاران دوران 8 سال دفاع مقدس هستند.

خطیب نماز جمعه بجنورد با بیان اینکه جانبازان قسمتی از جان خود را تقدیم اسلام کرده و خود نیز با مشقت ادامه حیات می‌دهند، عنوان کرد: مرتفع کردن مشکلات این فداکاران و تسهیل شرایط زندگی برای آنان، وظیفه‌ای همگانی است.

وی با یادآوری تحمل و فداکاری همسران جانبازان دفاع مقدس تصریح کرد: پاداش فداکاری و تحمل مشقت همسران این جانبازان همواره در نزد خدای متعال محفوظ است.

حجت الاسلام احمدی خرم همچنین از جانبازان شیمیایی دوران دفاع مقدس نیز یاد کرد و افزود: این جانبازان گمنام‌ترین و در عین حال سربلندترین قهرمانان دوران 8 سال دفاع مقدس هستند.

وی به تمامی مردم و مسئولین توصیه کرد: همه باید آنچه را که در توان دارند، برای رفع مشکلات جانبازان و تسهیل شرایط زندگی آنان بکار گیرند.

امام جمعه موقت بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان تسلیت به مناسبت سالروز 7 تیر و شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران خدمتگزار انقلاب اظهار داشت: این ترور کوردلانه در شرایطی انجام شد که انقلاب اسلامی از چند جهت مورد هجمه نظامی و فرهنگی دشمنان قرار گرفته بود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط آن زمان و نوپا بودن انقلاب اسلامی ایران اگر این واقعه در هر کشوری اتفاق می‌افتاد به یقین به سقوط آن نظام منجر می‌شد.

خطیب نماز جمعه بجنورد اضافه کرد: اما در این ترور ظالمانه به واسطه پایداری مردم و حضور آگاهانه آنان در صحنه، نظام اسلامی سربلند بیرون آمده و شکست و روسیاهی به منافقان بازماند.

وی در مورد مسائل سیاست خارجی کشور نیز با اشاره به تلاش دشمنان غربی برای کارشکنی در روند پیشرفت مسالمت آمیز انرژی هسته‌ای ایران عنوان کرد: کارشکنی کشورهای غربی در مورد مسئله هسته‌ای ایران به خاطر ترس از انتقال قدرت از غرب به شرق و کشورهای جهان اسلام است.

حجت الاسلام محمدتقی احمدی خرم تصریح کرد: در چنین شرایطی هرگونه باج دادن به کشورهای غربی، عقب نشینی تلقی شده و به نفع نظام و پیشرفت کشور نیست.

وی اظهار داشت: با وجود تمام تلاش‌های ناعادلانه کشورهای غربی برای تحمیل عقاید غیرقانونی خود به نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم و مسئولین همچنان محکم و استوار بر حق مسلم هسته‌ای خود تاکید دارند.

امام جمعه موقت بجنورد در پایان تصریح کرد: به فضل الهی مسئله هسته‌ای ایران بزودی با پیروزی قاطع نظام اسلامی و شکست دشمنان به پایان رسیده و کشورهای غربی مجبور به پذیرش شرایط طرف ایرانی مذاکرات خواهند شد.