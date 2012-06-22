تعطیلی 21 واحد تولید گوشت مرغ در اردبیل/تصویب 310 طرح اشتغالزایی

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی ظهر جمعه در بازدید از طرحهای تعاونی کشاورزی مرکز استان اضافه کرد: این واحدها به علت کمبود نقدینگی به حالت نیمه فعال و تعطیل درآمده اند.

وی تصریح کرد: تلاش می شود پرونده این واحدها به صورت موردی بررسی و در جهت رفع مشکلات آنها از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در عین حال اردبیل را قطب کشاورزی در سطح کشور برشمرد و یادآور شد: در همین راستا برای بهینه سازی مصرف آب در این بخش و ترویج آبیاری نوین برنلامه ریزی شده است.

وی با اشاره به استعدادها و تواناییهای کشاورزی منطقه تصریح کرد: با توجه به استعداد آب و خاک و توانمندیهای مهندسی و کارشناسی موجود، فعالیت مستمر و کار آمد می تواند با ایجاد تحول اساسی زمینه ایده آل و مطلوب اشتغالزایی را فراهم کند.

عبدایمانی با تاکید بر توسعه کشاورزی برای افزایش اشتغال پایدار، استان اردبیل را مستعد توسعه کشاورزی، رشد و تحول و سرمایه گذاری دانست.