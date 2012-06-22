تعطیلی 21 واحد تولید گوشت مرغ در اردبیل/تصویب 310 طرح اشتغالزایی

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی ظهر جمعه در بازدید از طرحهای تعاونی کشاورزی مرکز استان اضافه کرد: این واحدها به علت کمبود نقدینگی به حالت نیمه فعال و تعطیل درآمده اند.
وی تصریح کرد: تلاش می شود پرونده این واحدها به صورت موردی بررسی و در جهت رفع مشکلات آنها از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در عین حال اردبیل را قطب کشاورزی در سطح کشور برشمرد و یادآور شد: در همین راستا برای بهینه سازی مصرف آب در این بخش و ترویج آبیاری نوین برنلامه ریزی شده است.
وی با اشاره به استعدادها و تواناییهای کشاورزی منطقه تصریح کرد: با توجه به استعداد آب و خاک و توانمندیهای مهندسی و کارشناسی موجود، فعالیت مستمر و کار آمد می تواند با ایجاد تحول اساسی زمینه ایده آل و مطلوب اشتغالزایی را فراهم کند.
عبدایمانی با تاکید بر توسعه کشاورزی برای افزایش اشتغال پایدار، استان اردبیل را مستعد توسعه کشاورزی، رشد و تحول و سرمایه گذاری دانست.
استاندار اردبیل نیز در این بازدید از تصویب و ابلاغ 310 طرح اشتغالزایی در کارگروه کشاورزی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گفته سیدحسین صابری این طرحها با اعتباری بالغ بر 111 میلیارد ریال و قابلیت ایجاد اشتغال برای 436 نفر مصوب شده است.
وی افزایش کمی و کیفی محصولات باغی و زراعی و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان را از مهمترین اهداف و سیاستهای تصویب این طرحها عنوان کرد.
صابری افزود: در این راستا توسعه طرحهای آبیاری تحت فشار ، بهبود شبکه آبیاری، استفاده از دستگاه های نوین کشاورزی و ذخیره سازی آب از جمله برنامه هایی است که توسعه و مد نظرخواهد بود.
