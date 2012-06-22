۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

عبدایمانی خبر داد:

تعطیلی 21 واحد تولید گوشت مرغ در اردبیل/تصویب 310 طرح اشتغالزایی

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از وجود 21 واحد نیمه فعال و راکد در زمینه تولید گوشت مرغ و مرغ تخمگذار در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی ظهر جمعه در بازدید از طرحهای تعاونی کشاورزی مرکز استان اضافه کرد: این واحدها به علت کمبود نقدینگی به حالت نیمه فعال و تعطیل درآمده اند.

وی تصریح کرد: تلاش می شود پرونده این واحدها به صورت موردی بررسی و در جهت رفع مشکلات آنها از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام شود.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در عین حال اردبیل را قطب کشاورزی در سطح کشور برشمرد و یادآور شد: در همین راستا برای بهینه سازی مصرف آب در این بخش و ترویج آبیاری نوین برنلامه ریزی شده است.

وی با اشاره به استعدادها و تواناییهای کشاورزی منطقه تصریح کرد: با توجه به  استعداد آب و خاک و توانمندیهای مهندسی و  کارشناسی موجود، فعالیت مستمر و کار آمد می تواند با ایجاد تحول اساسی  زمینه ایده آل و مطلوب اشتغالزایی را فراهم کند.

عبدایمانی با تاکید بر توسعه کشاورزی برای افزایش اشتغال پایدار، استان اردبیل را مستعد توسعه کشاورزی، رشد و تحول و سرمایه گذاری دانست.
 
استاندار اردبیل نیز در این بازدید از تصویب و ابلاغ 310 طرح اشتغالزایی در کارگروه کشاورزی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
 
به گفته سیدحسین صابری این طرحها با اعتباری بالغ بر 111 میلیارد ریال و قابلیت ایجاد اشتغال برای 436 نفر مصوب شده است.
 
وی افزایش کمی و کیفی محصولات باغی و زراعی و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان را از مهمترین اهداف و سیاستهای تصویب این طرحها عنوان کرد.
 
صابری افزود: در این راستا توسعه طرحهای آبیاری تحت فشار ، بهبود شبکه آبیاری، استفاده از دستگاه های نوین کشاورزی و ذخیره سازی آب از جمله برنامه هایی است که توسعه و مد نظرخواهد بود.
 
