شهید بهشتی مظهر عدالت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند با بیان اینکه شهید بهشتی به حق معمار دستگاه قضای اسلامی نام گرفته است، اظهارکرد: وی عالم و اسلام شناسی بزرگ برای نظام اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه دکتر بهشتی از شخصیت های علمی و سیاسی برجسته تاریخ معاصر ایران و به طور مشخص تاریخ انقلاب اسلامی ایران است، تصریح کرد: افکار و اندیشه های این شخصیت علمی و سیاسی از ابعاد گوناگونی برخوردار است.

امام جمعه بیرجند با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، به نقش این مجموعه در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه در حقیقت به عنوان نبض و نماد اصلی یک حکومت اسلامی است.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه استکبار پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد مشکلات متعدد در مسیر انقلاب، گمان می کرد با ترور دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش، می تواند به نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد کند، افزود: شهید بهشتی همچنین در جایگاه ریاست دیوان عالی کشور برای اجرای قوانین مجازات اسلامی، حدود، قصاص و تعزیرات در دادگستری تلاش های زیادی به خرج داد.

وی عنوان کرد: مبانی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران بر‌ اساس مبانی اسلام شکل گرفته و حقوق مردم نیز منطبق بر موازین اسلامی وضع می‌شود و این مهم موجبات گسترش روز افزون عدالت در جامعه را فراهم کرده است.

حجت الاسلام رضایی ضمن گرامیداشت سالروز ولادت حضرت امام حسین(ع) و امام زین العابدین(ع) که به روزهای پاسدار و جانباز نامگذاری شده اند،گفت: پاسداران چه در دوران دفاع مقدس و چه هم اکنون که در دوران سازندگی به سر می بریم، همیشه و در همه حال در صحنه حاضر و آماده خدمتگذاری هستند.