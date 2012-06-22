جلوگیری از انفجار پمپ بنزین ولیعصر(ع)/سقوط کامیون آبرسان به دره

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش همه جانبه آتش نشانان سه ایستگاه ، از احتمال بروز آتش سوزی در جایگاه سوخت خیابان ولیعصر(عج) جلوگیری به عمل آمد. پس از اعلام خبر یک مورد تصادف در جایگاه بنزین خیابان ولیعصر(عج) توسط شهروندان به سامانه 125 ، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 53و11 وگروه نجات 13 سازمان را بصورت همزمان در ساعت 17:08 دقیقه عصرروز گذشته راهی محل حادثه کرد.

علی اصغر سعادتمندی افسر آماده منطقه یک عملیات درباره این حادثه گفت:برخورد اتوبوس درون شهری با عقب تانکر مخزن سوخت حامل بنزین در جایگاه منجر به آسیب دیدگی مخزن شده بود وهر لحظه احتمال بروز آتش سوزی می رفت.

وی درباره جزئیات عملیات آتش نشانان گفت: آتش نشانان بلافاصله با ایمن سازی محل حادثه واستفاده از کف مخصوص از خطر بروز آتش سوزی جلوگیری و با حضور در محل حادثه تا تخلیه مخزن تانکر به مخزن دیگر به نحوه کار نظارت کردند.

افسر آماده منطقه یک عملیات افزد: در پایان با بررسی دوباره وضعیت ایمنی جایگاه و اعلام هشدارهای لازم برای بالا بردن سطح ایمنی محل ، پس از پایان عملیات تخلیه به ماموریت خود پایان دادند.

هوشیاری شهروند از آتش سوزی خودرو جلوگیری کرد

راننده خودرو عبوری با دیدن شعله آتش در موتور یک خودرو با استفاده از خاموش کننده دستی مانع از بروز آتش سوزی در خودرو سواری شد.پس از تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاههای 74و69 را از دو مسیر متفاوت در ساعت 08:34 دقیقه صبح امروز راهی محل حادثه در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت غرب، جنب ورودی پل رودخانه کن کرد.

فریبرز کافی، فرمانده آتش نشانان اعزامی درباره جزئیات حادثه گفت:برخورد خودرو سواری با جدول وسط بزرگراه منجر به آتش سوزی موتور خودرو شده بود که با هشیاری یکی از شهروندان فهیم، با استفاده از خاموش کننده دستی، تحت کنترل قرار گرفته بود.

وی افزود: با حضور ماموران آتش نشانی، ادامه عملیات توسط امدادگران دنبال شد و با ایمن سازی محیط و خاموش کردن ادامه آتش سوزی، از احتمال سرایت آن به درختچه ها و دیگر وسایل نقلیه جلوگیری شد. خوشبخاته با این اقدام فداکارانه این شهروند تهرانی از به بار آمدن یک خسارت سنگین مالی جلوگیری شده است.

کافی افزود:آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه واطمینان از خطر بروز حادثه دیگر در سطح بزرگراه وانتقال خودرو به حاشیه امن بزرگراه به ماموریت خود پایان دادند. علت این حادثه رانندگی توسط عوامل راهور مشخص می شود.

سقوط کامیون آبرسان به دره

با تلاش آتش نشانان، راننده گیر افتاده در کامیون واژگون شده نجات پیدا کرد. در پی تماس رانندگان با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی بلافاصله ساعت 10:59 دقیقه صبح دیروز آتش نشانان ایستگاه 26 را به سمت محل حادثه در جاده دماوند بعد از تونل جاجرود اعزام کرد.

رضا قلی زاده، فرمانده آتش نشانان اعزامی در این خصوص گفت: یک دستگاه خودرو کامیون که برای آبیاری قسمت فضای سبز یک منطقه کوهستانی در حال حرکت بوده به علت نا معلومی به پائین دره سقوط کرده بود که در اثر این سقوط راننده خودرو در میان کابین کامیون و سطح زمین گرفتار شده بود.

وی افزود: آتش نشانان با سعی و تلاش فراوان بوسیله تجهیزات ویژه نجات، اقدام به بریدن قطعات کابین کامیون کرده و راننده خودرو (شکور حمیدی 21 ساله) را از زیر خودرو بیرون آوردند.

به گفته قلی زاده افزود: امدادگران آتش نشانی پس از ایمن سازی و بررسی قطعات خطرآفرین خودرو و پس از انتقال مصدوم به خودرو اورژانس به عملیات خود پایان دادند.

شایان ذکر است به دلیل از بین رفتن کامیون، این حادثه خسارت شدید مالی هم به جای گذاشت.