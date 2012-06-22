به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه شما همزمان با شروع تعطیلات تابستانی مجموعه طنز تلویزیونی "کارآگاه رشید" را برای ایام فراغت مخاطبان خود درنظر گرفته است.
این طنز که کارگردانی آن را سیدمحسن موسویان عهدهدار است از تولیدات مرکز اصفهان است که در16قسمت 40دقیقهای از سوم تیرماه روی آنتن شبکه شما میرود.
نقش اصلی این مجموعه را قدرتاله ایزدی بازی میکند و داستان آن درباره فردی است که گرایش رفتاری و فکری او بیشتر جنبه احساسی دارد و به دنبال جدایی از همسرش، مسئولیت نگهداری دختر خود را برعهده دارد. همسر او پس از هفت سال جدایی با و جود مخالفت رشید درخواست حضانت فرزند خود را میگیرد.
بهزاد رحیمخانی، غفور نصوحی، زندهیاد مهین شهابی، پری کربلائی و... نیز در این مجموعه بازی میکنند.
