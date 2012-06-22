۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

در مسابقات دوچرخه سواری/

آذربایجان شرقی قهرمان دو رشته استقامت و تام تریل انفرادی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: با اتمام مسابقات دوچرخه سواری کشور آذربایجان شرقی بر سکوی قهرمانی دو ماده تام تریل و استقامت ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور امروز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در این مسابقات آذربایجان شرقی با کسب 297امتیازاول،استان اصفهان با220امتیازدوم و استان مرکزی با کسب200 امتیاز سوم شد.

در ماده تام تریل که امروز در مسیر اتوبان کسایی به طرف اتوبان غرب تبریز به مسافت 40کیلومتر برگزار شد،علیرضا حقی از استان البرز با زمان40دقیقه و48ثانیه اول و بهروز خسرو شاهی از آذربایجان شرقی با کسب زمان 41دقیقه و58ثانیه دوم و در نهایت عباس سعیدی از زنجان با 41دقیقه و 17ثانیه سوم شد.

در مرحله استقامت نیز که به مسافت 150کیلومتر برگزار شده بود حسین علیزاده از آذربایجان شرقی،امیر برزگر از استان مرکزی و حامد جنت از اصفهان به ترتیب اول تا سوم شدند.

لازم به ذکر است مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی هیآت دوچرخه سوار آذربایجان شرقی یکم و دوم تیر ماه در تبریز برگزار گشت.

