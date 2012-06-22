مذاکرات هسته ای برای ایران موفقت آمیز بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی موسوی جزایری در اولین نماز جمعه اهواز در مصلای جدید این شهرستان در جمع نماز گزاران این شهر اظهار کرد: باید از سازندگان این مصلا که با کار و تلاش شبانه روزی آن را آماده بهره برداری در اولین نماز جمعه فصل تابستان امسال کردند تقدیر و تشکر کرد زیرا وجود چنین مکانی در اهواز در مدتها قبل لازم و ضروری بود.

وی افزود: فعلا بخش اندکی از مصلا به بهره برداری رسید و تلاش شبانه روزی برای آماده سازی فازهای بعدی آن که این مصلا را به قطبی فرهنگی و دینی در شهر اهواز تبدیل می کند ادامه دارد.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تصریح کرد: ساخت مصلاهای نماز جمعه در کشور، اثرگذارترین کار فرهنگی ممکن در کشور به حساب می آید و نباید آن را در ردیف کارهای فرهنگی دیگر نظیر برگزاری مراسمی موسیقی قرار داد.



آیت الله جزایری تاکید کرد: ساخت مسجد و مصلا بهتر می تواند جوانان ما را از حملات مسموم غرب نجات دهد به همین دلیل به دولتمردان توصیه می کنم بخش عمده ای از فعالیتهای فرهنگی را به ساخت این قبیل اماکن اختصاص دهند زیرا تاثیرگذاری بیشتری در جامعه دارد.



وی با تبریک ولادت امام حسین(ع) و روز پاسدار تصریح کرد: پاسداران کشور و مجموعه آنها یعنی سپاه در جنگ رشادتهای بی نظیری خلق کردند و امام خمینی (ره) با بیان اینکه «اگر سپاه نبود، کشور هم بود» حق مطلب در مورد این مجموعه ولایتمدار را به جا آورد.



امام جمعه اهواز با اشاره به ولادت حضرت عباس و روز جانباز عنوان کرد: جانبازان شهدای زنده این انقلاب هستند و مردم و مسئولان وظیفه دارند در برابر ایثارگری این عزیزان، کرامت آنها را پاس بدارند.



رئیس حوزه های عملیه استان خوزستان با تبریک ولادت حضرت زین العابدین(ع) و روز آزادگان گفت: آزادگان با حضور در جنگ در برابر دشمن متجاوز ایستادگی کردند و بعد از آن در این راه در زندانهای عراق متحمل شدیدترین آزاد و اذیتها شدند به همین دلیل جا دارد منزلت آنها در جامعه و در کشور در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.



آیت الله جزایری به مذاکراه هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در مسکو اشاره کرد و گفت: خوشبختانه همانند مذاکرات قبلی، هیئت ایرانی بسیار پرقدرت و پرصلابت ظاهر شد و در نهایت حرف هیئت ایران که برگزاری جلسات کارشناسی با حضور معاون بود مورد تصویب قرار گرفت.