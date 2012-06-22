به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ابرکوه با اشاره به مرگ ولیعهد عربستان که با سابقه سیاه و توأم با شرارت مانند ولیعهد قبلی فوت کرد، اظهار داشت: مرگ این شاهزاده وهابی مانند شاهزاده قبلی از خاندان آل ‌سعود، موجی از نشاط و شادمانی و خوشحالی را نه فقط برای عربستان و بحرین بلکه برای جهان اسلام در پی داشت.

وی افزود: مردم عربستان با لطف خدا و مقاومت جانانه از این پس آینده موفق ‌تری را برای بیداری اسلامی خود رقم خواهند زد زیرا به گفته برادر پادشاه عربستان، شرایط این کشور مانند کشور شوروی قبل از فروپاشی است چون علاوه بر آن که پادشاه عربستان هم آماده مرگ است، پایه ‌های قدرت وهابیون نیز به شدت لرزان شده و مشروعیت حکومت ارتجاعی و آمریکایی آنان به شدت زیر سئوال رفته است.

حسینی یادآور شد: ولیعهد 76 ساله فعلی هم علاوه بر مخالفت ‌های مردم با مخالفت درونی آل سعود و چالش‌های کشوری مواجه است و عربستان علاوه بر بحران رهبری در بحران منطقه‌ای هم گرفتار شده است و به لطف خدا به زودی نتیجه کار منافقانه خودشان را خواهند دید.

خطیب جمعه ابرکوه در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع نشست دو روزه گروه 1+5 در مسکو اظهار داشت: گرچه تیم مذاکره کننده ایرانی با موضوعی منسجم و مقتدرانه به گفتگو پرداخت اما "کاترین اشتون" مدعی شد که فاصله عظیمی بین مواضع دو طرف وجود دارد.

وی افزود: علت این ادعا آن است که غربی‌ ها دست از زیاده‌ خواهی ‌های خود برنمی‌دارند، مصوبات خود در بغداد و استانبول را نادیده می‌گیرند و بر مواضع غیرمنطقی خود برای تعلیق غنی‌سازی پافشاری می‌کنند.

حسینی بیان داشت: غرب در معرض انتخاب است و اگر بخواهد از مسیر بن‌ بست گذشته خارج شود، باید با جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.

خطیب جمعه ابرکوه همچنین با اشاره به سالروز سوء قصد به مقام معظم رهبری در سال 60 در مسجد ابوذر تهران اظهار داشت: هرچه شخصیت ‌ها را ترور کردند، قدرت مقاومت را در صفوف فشرده ملت بالاتر بردند.

وی همچنین با اشاره به سالروز فاجعه انفجار بمب در دفتر حزب جمهوری اسلامی در روز بعد از سوء قصد به رهبری و به شهادت رساندن شهید بهشتی و یارانش افزود: بنا ترور شخصیت‌های علمی و فرهنگی و مبارزان انقلاب تاکنون نتوانسته است دشمنان را به مقصد برساند و آنها در این زمینه نیز ناکام مانده‌ اند.