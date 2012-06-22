جزئیات تازه از فعالیت شرکت هرمی گاما/ دستگیری قبل از خروج 20 میلیارد ارز

سرهنگ حسین حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : شرکت گاما یکی از شرکت های مهم در زمینه فعالیت هرمی در کشور بود که در مدت فعالیت خود موفق به جذب حدود 83 هزار نفر شده بودند. سرشاخه های این شبکه از هر زیر شاخه پول های میلیونی گرفته و مدعی بودند به یک شرکت انگلیسی به نام " گاما " متصل هستند. اعضای این شرکت همچنین یک سایت برای تبلیغات خود راه اندازی کرده و به دروغ مدعی بودند با کمک شرکت گاما در انگلیس با پول های دریافتی فعالیت نفتی می کنند. آنها همچنین ادعا می کردند که در عسلویه نیز در حال سرمایه گذاری بوده و به سپرده 50 درصد سود می دهند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد، انهدام شرکت هرمی " گاما" یک اقدام بزرگ از سوی پلیس آگاهی و سربازان گمنام امام زمان (عج) بوده و عامل اصلی این شرکت، برادرش و هفت همدست آنها در این کلاهبرداری کلان شناسایی و در عملیات ضربتی ماموران دستگیر شدند. این متهمان با پول های دریافتی از سوی زیر شاخه ها به جای سرمایه گذاری برای خود خودروهای 500 میلیون تومانی خریده بودند.

وی افزود : این متهمان قصد داشتند همراه 20 میلیارد تومان از پول های دریافتی از کشور فرار کنند که قبل از اجرای نقشه خود شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ حسین زاده با اشاره به این که سایت این شرکت هرمی تعطیل شده خاطرنشان کرد، دیگر شرکتی به نام گاما در کشور فعالیت ندارد و تحقیقات و دستگیری ها در این رابطه از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی همچنان ادامه دارد.

شرکت هرمی گاما سحرگاه چهارشنبه با دستگیری اعضای اصلی آن در اصفهان و تهران منهدم شد.

