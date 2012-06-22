قوه قضائیه هیچ حاشیه امنی برای مجرمان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی ظهر جمعه در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه بیرجند اظهارکرد: قوه قضاییه عزم خود را در اقامه عدالت و امنیت در همه ابعاد خود، جزم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه عدالت و امنیتی که مبتنی بر "خدامحوری" باشد ارزش والایی دارد، ادامه داد: در جمهوری اسلامی نیز، دستگاه قضایی بر همین محور حرکت می کند و به همین خاطر است که تاکنون هیچ گونه لغزشی در کارش مشاهده نشده است.

اسماعیلی شهید بهشتی را یکی از اسوه های بارز یک شهید برشمرد و گفت: ایشان از تمام ویژگی های یک عالم دینی مانند استقامت، دانش، عدالت بهره مند بود.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قانون، مجری عادل و قاضی عادل سه عامل اساسی برای اجرا ی عدالت عنوان کرد و گفت: عدالت و احقاق حق بر اساس احکام متعالی اسلام شاخصه حکومت اسلامی است.

اسماعیلی با اشاره به آیه 25 سوره حدید به تبیین مفهوم امنیت پرداخت و گفت: خداوند در کنار عدالت و بینات، از آهن به عنوان مظهر اقتدار، نفوذ ناپذیری، دژ مستحکم در مقابل زورگویان و تامین امنیت برای مردم یاد می کند.

وی با بیان اینکه اسلام به موضوعاتی چون حریم خصوصی، سوظن، تهمت و ناسزا که موجب به هم خوردن امنیت خصوصی افراد می شود، توجه ویژه دارد، عنوان کرد: دستگاه قضا هیچ حاشیه امنی برای مجرمین و مفسدان ندارد.