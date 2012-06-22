به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستوده بعد از ظهر جمعه به مناسبت روز تبلیغات اسلامی و اطلاع رسانی در بازدید از موسسات قرآنی اردبیل افزود: ترویج و گسترش فرهنگ و مبانی قرآنی در استان از مهمترین اهداف راه اندازی و فعالیت این موسسات است.

به گفته وی با فعالیت این تشکلات مردم نهاد استان اردبیل در زمینه کمی و کیفی موسسات قرآنی و فعالیتهای قرآنی رتبه ممتاز کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همچنین از فعالیت هزار و 200 هیئت مذهبی و 950 مداح برای اجرای برنامه های مذهبی و قرآنی در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه تاکنون 120 خانه عالم در استان اردبیل احداث و تحویل روحانیون و مبلغان شده است، متذکر شد: 25 خانه عالم نیز در شهرستانها و مناطق مختلف استان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

ستوده با اشاره به اجرای 800 برنامه مختلف دینی، فرهنگی، آموزشی و... در 66 محور و موضوع در استان طی سال جاری عنوان کرد: تلاش شده در اجرای این برنامه ها تطبیق سازی بومی صورت گیرد.

وی از برپایی نمایشگاه بزرگ و سراسری علوم قرآنی در اردبیل خبر داد و یادآور شد: همزمان با ایام مبارک رمضان کلاسهای آموزش تفسیر و حفظ قرآن در مساجد برگزار خواهد شد.

