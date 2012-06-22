تکرار سخنان نتانیاهو توسط نماینده اشتون آبروی گروه 1+5 را بیش از گذشته برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد زنجانی طبسی در خطبه های این هفته نمازجمعه طبس اظهار داشت: غرب جز گفتن زور مطلب دیگری برای ارائه ندارد که ملت هوشیار و بیدار ایران که از قدرت بالای تحلیل سیاسی برخوردارند، این را نمی ‌پسندند.

وی عنوان کرد: ایران با بهره جستن از استراتژی مثبت در مذاکرات 1+5، همواره توپ را در زمین 1+5 می‌ اندازد که امروز بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران در موضع ضعف قرار گرفته ‌اند.

زنجانی طبسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دخالت ‌های غربی و عربی در کشور سوریه بیان داشت: برخی کشورهای عربی از طریق همدستی با غرب و با استفاده از ایادی خود یعنی تروریست‌ ها و ارسال سلاح، به دنبال ناامن کردن فضای سوریه هستند.

وی افزود: درست است که مقامات سوری باید به دنبال ایجاد اصلاحاتی در مسائل سیاسی کشورشان باشند، اما این دلیل نمی‌ شود که برخی بخواهند این کشور که در خط مقدم مقاومت قرار دارد را نا امن جلوه دهند.

زنجانی طبسی همچنین هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یارانشان را گرامی داشت و دستگاه قضا در کشور اسلامی ایران را یکی از سالمترین دستگاه های قضایی در دنیا دانست.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن فصل گرم تابستان و بحران کم آبی در مناطق کویری ایران، بر صرفه جویی بیش از پیش در مصرف آب توسط شهروندان تاکید کرد و یادآور شد: اسراف از جمله مواردی است که توسط دین اسلام مورد نکوهش قرار گرفته است.