تلاش دشمن برای انحراف انقلابهای منطقه به شکست می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج با اشاره به انتخابات اخیر مصر اظهار داشت: تصمیمات شورای نظامی مصر در خصوص انحلال مجلس و عدم اعلام نتیجه انتخابات، همه نشانگر نفوذ ایادی استکبار در این شوراست.

وی بیان کرد: منشأ فکری این نقشه‌ها، سعودی‌ها، اسرائیل، آمریکا و دست‌نشاندگان آنها در مصر هستند که تلاش می کنند انقلاب مردم مصر را به انحراف بکشند.

موسوی اعظم تصریح کرد: نبود رهبری خلاء بزرگی در انقلابهای منطقه است و اگر آنها در درون خود از نعمت ولایت فقیه برخوردار بودند به راحتی می‌توانستند بر استبداد و استکبار پیروز شوند.

وی در بخش دیگری ضمن گرامیداشت سالروز ولادت حضرت امام حسین(ع) و امام زین العابدین(ع) که به روز پاسدار و روز جانباز نامگذاری شده اند، گفت: یاد امام‌حسین به تنهایی می‌تواند انسان را به سوی کمال و سعادت سوق دهد.

خطیب موقت جمعه یاسوج افزود: راه سید الشهدا بهترین چراغ و نور هدایت برای رسیدن به کمال در تاریکی‌ دنیای کنونی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر گفت: دکتر بهشتی از شخصیت های علمی و سیاسی برجسته تاریخ معاصر ایران و به طور مشخص تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که قانون اساسی جامع کشور نتیجه تفکر و تدبیر این شهید بود.

موسوی اعظم اضافه کرد: دشمنان علیه شخصیت دکتر بهشتی تبلیغات سوء زیادی کردند اما پس از شهادت بر همه معلوم شد که شهید بهشتی مظلوم بود.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات مسکو اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی از حق استفاده انرژی هسته ای کوتاه نخواهد آمد و ملت ایران نیز در هرشرایطی از این سیاست پشتیبانی و از حق خود در داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای دفاع می کنند.

موسوی اعظم تصریح کرد: ایستادگی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر آرمان ها و دستاوردهای انقلاب، تداوم راه امام و شهداست و موجب عزت و اقتدار کشور در جهان شده است.