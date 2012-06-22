سپاه همواره موجب خشم دشمنان شده است/ رفع معضل اعتیاد بسیج همگانی می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدهاشم موسوی ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه همدان‌ با تبریک اعیاد شعبانیه به جایگاه مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خنثی‌سازی توطئه‌های ضد‌ انقلاب و منافقان نقش اساسی دارد.

وی اظهار داشت: ولایت‌پذیری و جان‌فدا بودن سپاه سبب اقتدار این نیرو در مقابل تمام نیروهای نظامی دنیا شده است.

حجت‌الاسلام سیدهاشم موسوی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازوان توانمند ولی فقیه هستند، افزود: سپاه پاسداران به خاطر اتصال به ولایت فقیه به عنوان نماینده و نایب امام عصر (عج) مورد تایید همگان است.

وی با اشاره به تقارن روز پاسدار با 7 تیر و روز شهادت شهید بهشتی و یارانش گفت: دشمنان کور دل نظام تصور می‌کردند که با شهادت شهید بهشتی امام یاور خود را از دست می‌دهد و نظام در این ارتباط دچار مشکل می‌شود اما اکنون و با گذشت 31 سال از این موضوع شهید بهشتی در جان و قلب‌های مردم و ملت نفوذ کرده است و یاد می‌شود.

حجت الاسلام موسوی افزود: شهید بهشتی از یاران امام راحل (ره) و محور نیروهای انقلاب اسلامی بود که هرگز با استکبار جهانی و مزدوران از خدا بی‌خبر کنار نیامد.

وی در خصوص روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: دشمنان ترفندهای پیچیده ای برای گرفتار کردن مردم در دام اعتیاد کشیده اند.

وی عنوان کرد: گرایش به مصرف مواد مخدر از دسیسه های دشمن برای کمرنگ کردن ارزش های نظام و انقلاب است و باید برای رفع این معضل همه ارگان ها بسیج شوند.