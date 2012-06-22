سپاه ایران اسلامی ولایت پذیر است/ مسند حکومتی جای گذراندن معیشت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی خطیب جمعه مشهد در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار کرد: سپاه پاسداران به عنوان حافظان ولایت و نظام هزاران جان داده اند و از کشور پاسداری کرده اند.

وی ادامه داد: ولایت پذیری و جان دادن پاسدار در رکاب ولایت از ویژگی های سپاه جمهوری اسلامی است که در هیچ جای دنیا مشاهده نمی شود.

وی سپس با اشاره به اینکه مسند حکومتی جای گذراندن معیشت و زندگی نیست، تصریح کرد: در این کشور نمایندگی مجلس و مسئولیت های دیگر یک حرفه نیست بلکه یک امانت بوده که برای این نظام سرمایه گذاری شده است.

وی در خصوص کشور مصر نیز بیان کرد: این تجربه در دنیا ثابت شده است که هر تشکیلات نظامی با هر گونه امکانات و تجهیزات و اقتدار هر چقدر هم که بزرگ باشد اما می تواند در استخدام استکبار در آید که نمونه آن ارتش مصر امروز است.

علم الهدی در خصوص هفتم تیر نیز بیان کرد: دشمنان بعد از اینکه در هفتم تیر 72 عزیز را به آتش کشیدند گفتند که نظام دیگر یار و یاوری ندارد اما امروز با گذشت31 سال از آن حادثه سال ها شهید بهشتی و یارانشان روز به روز عزیزتر و منافقین ناپاک و اسرائیل نکبت زده منفورتر شده اند.

وی با اشاره به شهید بهشتی بیان کرد: شهید بهشتی رفت اما باید عده ای بیایند که به قوت و رزق مردم برسند.

وی خطاب به رئیس جمهور، وزیر و نماینده مجلس گفت: شما با یک خودکار ده تومانی مسئول نشده اید بلکه با خون هزاران شهید به این مسئولیت رسیده اید پس باید به مردم خدمت کنید.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که کار فرهنگی بدون پدافند فرهنگی اقدام پذیر نیست، تصریح کرد: مظاهر فساد و بی حجابی در جامعه به شهدا دهن کجی می کنند و مسئولین نیز ژست فرهنگی می گیرند اما کار فرهنگی بدون پدافند فرهنگی امکان پذیر نیست.