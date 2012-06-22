برادرم زیاد به خانه مان می آمد او را کشتم

به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت سال گذشته کارآگاهان پلیس آگاهی شیراز از قتل مرد جوانی در اطراف منطقه کوزه گری این شهر باخبر شدند.ماموران پس از حضور در محل با جسد زهیر در حالی که بر اثر اصابت ضربه های جسم سخت به سرش به قتل رسیده بود روبرو شده و تحقیقات برای کشف راز این جنایت را آغاز کردند.

مرد صاحبخانه که برادر مقتول بود در جریان تحقیقات گفت : زهیر امشب خانه ما میهمان بود که ساعت 12 شب سه مرد نقابدار وارد خانه شده و او را باضربه های میله آهنی کشتند.

کارآگاهان پس از بررسی صحنه جنایت متوجه شدند موضوع ورود سارقان دروغ است و متهم قصد صحنه سازی دارد.در ادامه برادر مقتول به عنوان مظنون اصلی این جنایت دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد. او در ابتدا منکر قتل برادرش شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و جزئیات قتل برادرش را تشریح کرد.

با تکمیل تحقیقات پرونده این جنایت با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد. در جلسه دادگاه اولیای دم با گذشت از خون مقتول رضایت خود را اعلام کردند.

متهم نیز در تشریح ماجرا گفت : برادرم زیاد به خانه ما می آمد که این موضوع آزارم می داد. چندبار از او خواستم که به آنجا نیاید ولی توجه ای نمی کرد. شب حادثه بر سر این موضوع عصبانی شده و او را با میله ای آهنی به قتل رساندم.

قاضی عرفانی زاده – رئیس دادگاه - و فارسی، رستگاری، مظفر و سجادی نژاد-4 قاضی مستشار دادگاه- پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش وار شور شده و او را به چهار سال زندان محکوم کردند.

