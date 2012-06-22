12هزار پرونده در استان البرز منجر به سازش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مهدوی راد قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: شورای حل اختلاف با هدف رسیدگی به امور حقوقی شکل گرفته است و درسال گذشته از 101 هزار پرونده 12هزار فقره منجر به سازش شده است و با توجه به اینکه تاکیدات دین اسلام به صلح و سازش است این شوراها نقش موثری در حل دعاوی دارند.



وی با اشاره به اینکه وعده های شهید بهشتی عملی می شد، اضافه کرد: باید رفتار و کردار این بزرگوار را سرلوحه کاریمان قرار دهیم.



رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: در هر نظامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران همه مسئولان نظام وظیفه دارند عملکرد خود را به استحضار مردم برسانند.



وی با اشاره به اینکه ما کارگزاران مردم هستیم، اضافه کرد: تمام ما مسئولان توسط مردم به کار گمارده شده ایم بنابراین باید به این مردم به خوبی خدمت برسانیم و این یک وظیفه است.



وی با بیان اینکه اغلب انسان های شریفی در این دستگاه ها کار می کنند، افزود: بعضی از افراد جامعه معتقد هستند دادگستری به وظایف خود عمل نمی کند با توجه به اینکه مراجعه کنندگان زیاد است.



مهدوی راد با بیان اینکه بیشترین مراجعات مربوط به خانواده است، اظهار داشت: طلاق، مهریه، جهزیه و نفقه از جمله موارد مطرح در دادگاه است.



وی با اشاره به اینکه راهبرد دستگاه قضایی رسیدگی به این پرونده ها است، گفت: به دلیل کمبود نیرو سال گذشته قتل ملی مانند روح الله دادشی که قاتل آن نیز دستگیر شد پرونده آنها سریعاً پیگیری شد.



رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در رابطه با قتل ها در تبعه داخلی در کوتاهترین زمان قاتل ها دستگیر شده اند.



مهدوی راد اظهارداشت: اکنون در بحث مواد مخدر دراستان البرز توانسته ایم سرشاخه های قاچاق را دستگیر کنیم و انواع مواد مخدر دراین استان کشف و معدوم شده است.

