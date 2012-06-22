توضیحات صالحی در مجلس درباره اعدام اتباع ایرانی و دیدار با همتای انگلیسی

مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور علی اکبر صالحی ، وزیر امور خارجه کشورمان در مجلس گفت: مجلس هفته گذشته تعطیل بوده است و روز یکشنبه اولین جلسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در اولین جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طبیعی است که از وزیر امور خارجه برای آشنایی بیشتر با نمایندگان دعوت شود، اظهار داشت: صالحی در این جلسه قرار است در مورد موضوعات روز اطلاعاتی را در اختیار نمایندگان قرار دهد که قطعا در همین راستا نیز نمایندگان مسائل و تحولات اخیر را مورد پرسش قرار خواهند داد.

دواتگری تأکید کرد: وزیر خارجه در این جلسه درباره اعدام اتباع ایرانی در عربستان ، موضوع دیدار با وزیر خارجه اینگلیس و سایر مسائل دیگر به سئوالات نمایندگان پاسخ می دهد.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون امنیت مل وسیاست خارجی با 4 وزیر در ارتباط است، اظهار داشت: در جلسات آینده و با هماهنگی هیأت رئیسه وزرای دیگر نیز ازجمله وزیر دفاع، کشور و اطلاعات به فراخور موضوع جلسه کمیسیون در جلسات حاضر خواهند شد.