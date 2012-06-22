به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س)، برگزار شد، در سخنانی با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضائیه و شهادت دکتر بهشتی با تقدیر از تلاش‌های همه مسئولان قضایی و قضات کشور، اظهار داشت: قضات نباید جنبه های سیاسی و جناحی را در امر قضاوت دخالت دهند.

وی گفت: سفارشات دیگران و اینکه شخصی در فلان مقام قرار دارد چنین مسائلی نباید در کار قضاوت قاضی تاثیرگذار باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: در برخی از مواقع آنقدر از سوی افراد فشار به قضات می‌آید که آنها ناچار می‌شوند خلاف واقعیت تصمیم بگیرند.

وی رشوه گیری در دستگاه قضا را یکی از آفات قوه قضائیه برشمرد و افزود: گرفتن و دادن رشوه به صورت های مختلف گاهی به صورت پول و گاهی به صورت رشوه مقامی و گاهی به صورت هدیه و سهم امام همه این موارد حرام است.

آیت الله امینی در ادامه به تراکم پرونده ها در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در دستگاه قضایی پرونده‌های فراوانی از سال‌های گذشته مانده است که مسئولان دستگاه قضا تعداد این پرونده ها را میلیونی عنوان کرده اند.

وی گفت: قاضی برای اینکه حق را در پرونده ها تشخیص دهد نیازمند آزادی فکر و اندیشه است تا بتواند در فضایی آرام تصمیم درستی بگیرد. اما اگر با انبوه پرونده ها مواجه شد قضاوت در این شرایط به سختی ممکن است.

خطیب نماز جمعه قم تصریح کرد: پی بردن به واقع مطلب در پرونده ها بسیار سخت است و اگر با جوسازی و شلوغ کاری همراه شود سخت تر می شود.

وی عنوان کرد: آمار پرونده های مانده از سالهای قبل در قوه قضائیه وحشتناک و تاسف بار است. این امر مشکلی اساسی برای دستگاه قضاست.

آیت الله امینی با بیان اینکه پرونده های قضایی در کشور ژاپن با جمعیت 130 میلیونی از 150 هزار پرونده فراتر نمی رود، افزود: باید علت اینکه هرساله تعداد زیادی از پرونده ها در قوه قضائیه کشور بلاتکلیف باقی می ماند روشن شود.

وی اضافه کرد: قضات نباید تحت تاثیر نفوذها قرار گیرند و همواره پروردگار را ناظر بر اعمال خود بدانند و تلاش کنند حقی از مظلوم ضایع نشود.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه عنوان کرد: مسئولان نظام باید علت اینکه آمار پرونده های قوه قضائیه بالاست را مورد بررسی قرار دهند که باید مشخص شود علت کمبود قاضی است و یا اینکه در بخش های دیگر کاستی وجود دارد.

آمار اعتیاد در کشور وحشتناک است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: مواد مخدر یک معضل اجتماعی برای همه کشورهاست که ایران نیز درگیر آن شده است. اما انتظار می رفت بعد از انقلاب اسلامی این مشکل حل شود که متاسفانه اینگونه نشده است.

آیت الله امینی با بیان اینکه مسئولان آمار درستی در خصوص اعتیاد نمی‌دهند، افزود: آمار واقعی اعتیاد در کشور وحشتناک است و زیبنده نظام اسلامی نیست.

وی با اشاره به اینکه مسئولان عنوان می کنند که 65 درصد جرائم ناشی از استفاده از مواد مخدر است، افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با وجود همه هزینه ها نه تنها این مشکل را حل نکرده است بلکه نتوانسته از روند افزایشی آن جلوگیری کند.

امام جمعه قم ادامه داد: 60 درصد از معتادان متاهل هستند که باید دید خانواده‌های آنان چگونه زندگی خود را با مشکلات متعدد اداره می‌کنند.

وی از مسئولان خواست تا بطور جدی به فکر حل این معضل باشند چرا که اگر معضل اعتیاد حل نشود مشکلات دیگری را در پی دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر خود اعلام کرده است ما در این زمینه موفق نبودیم، افزود: این شیوه مبارزه با مواد مخدر توفیقاتی را به همراه نداشته است که باید در روش کار تجدید نظر شود.

پاسداران نقش مهمی در دفاع مقدس داشتند

آیت الله امینی در ادامه با تبریک فرارسیدن ماه شعبان و اعیاد شعبانیه به روز میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار اشاره کرد و اظهار داشت: همه می دانند که پاسداران نقش مهمی را در سالهای جنگ تحمیلی بر عهده داشته و امروز هم دارند که در طی این سالها تعداد زیادی از این عزیزان در دفاع از کشور به شهادت رسیدند.

وی گفت: حضرت امام فرمودند پاسداری از اسلامی شغل بسیار شریفی است و مسئولیت بسیار سنگینی دارد و این پاسداری تنها در جبهه ها خلاصه نمی شود بلکه در همه شئونات زندگی و همه باید مقید باشند تا آبروی کشور و نظام را حفظ کنند.

مسئولان در قبال مشکلات جانبازان کوتاه نیایند

خطیب نماز جمعه قم با تبریک میلاد حضرت عباس(ع) و روز جانباز، گفت: نقش جانبازان کمتر از شهدا نیست و امروز جانبازان ناچارند با سختی و مشکلات فراوان به زندگی خود ادامه دهند.

وی با بیان اینکه مسئولان نباید در قبال مشکلات جانبازان کوتاه بیایند افزود: مسئولان باید نیازهای جانبازان را تامین کنند که گاهی مشکلات پرستاری و گاهی مشکلات درمان است.

آیت الله امینی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سالروز میلاد امام سجاد (ع) به روایتی از این امام همام اشاره کرد و گفت: امام سجاد فرمود مقرب ترین افراد نزد خداوند متعال کسانی هستند که از نظر اخلاق از همه بهتر باشند و خداوند از کسی رضایت بیشتری دارد که نسبت به اهل و عیالش اهتمام داشته باشد.

خطیب نماز جمعه قم گفت: گاهی افراد با وجود داشتن امکانات رفاهی و مادی به خانواده خود رسیدگی نمی کنند و آنها را در مضیقه قرار می دهند.