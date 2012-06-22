  1. بین الملل
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

نتایج انتخابات مصر یکشنبه اعلام می شود

نتایج انتخابات مصر یکشنبه اعلام می شود

دبیر کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر از اعلام نتایج نهایی و رسمی این انتخابات در روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "حاتم بگاتو" اعلام کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر روز یکشنبه اعلام خواهد شد.

وی افزود: کمیته عالی ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری مصر تهدید از سوی کسی را قبول نمی کند و تنها بر اساس قانون عمل خواهد کرد.

بگاتو در ادامه گفت: هر 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر یعنی احمد شفیق و محمد مرسی شکایت هایی را مطرح کرده اند شکایت ها اغلب مربوط به استان هایی است که تفاوت آراء میان 2 نامزد بسیار فاحش است.

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار بود روز پنجشنبه اعلام شود که چهارشنبه شب اعلام شد به دلیل بررسی شکایات نامزدهای انتخاباتی نتایج رسمی و نهایی تا اطلاع ثانوی به تعویق خواهد افتاد.

کد مطلب 1632316

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