ملت ایران دشمنان را در جبهه اقتصادی شکست می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در آیین نماز جمعه این هفته کرمان گفت: دشمنان قصد دارند با اعمال تحریم ها ملت و کشور را تحت فشار قرار دهند تا از این طریق به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه ملت ایران همواره پیرو فرمایشات ولی فقیه و پشتوانه نظام هستند ابراز داشت: مردم غیور ایران در جبهه اقتصادی نیز همانند دیگر جبهه ها با مقاومت و ایستادگی، پیروز شده و دشمنان نظام را ناامید می کنند.

آیت الله جعفری با اشاره به قدرت نظامی ایران گفت: استکبار جهانی جرات حمله و دست درازی به خاک ایران اسلامی را ندارد.

وی ادامه داد: آنها می دانند که در صورتیکه دست به چنین کاری بزنند با پاسخ محکم ملت ایران روبه رو خواهند شد.

امام جمعه کرمان در ادامه با اشاره به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران گفت: علت مخالفت دشمنان در خصوص استفاده ایران از انرژی هسته ای اسلامی بودن ایران است.

وی بیان داشت: آنها نمی خواهند مسلمانان در جهان پیشرفت کنند و به همین جهت از پیشرفت های ایران هراس دارند.

امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به روز پاسدار امام حسین( ع) بزرگترین پاسدار دین مبین اسلام بود و پاسداران ایران اسلامی باید ادامه دهنده راه این امام بزرگوار باشند.

وی در ادامه رزمندگان را پاسداران حقیقی اسلام دانست و گفت: ملت غیور ایران در در دوران جنگ تحمیلی با شجاعت و دلاوری از کشور دفاع کرده و به دشمنان اجازه تعدی به خاک ایران را ندادند.

آیت الله جعفری عنوان داشت: پاسداران سرمایه‌ها و بازوان گرانقدر نظام و انقلاب هستند.

امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به روز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تبلیغ و اطلاع رسانی دینی کاری بسیار دشوار و با حساسیت بالا است.

وی ادامه داد: افرادی که در این حوزه ورود پیدا می کنند باید به مسائل دینی اشراف کامل داشته باشند.