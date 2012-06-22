20 کشته، نتیجه حمله و گروگان گیری طالبان در هتل حومه کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، درگیری نظامیان ناتو و افغان با شبه نظامیان طالبان در اطراف هتل "سپوژمی" واقع در 10 کیلومتری کابل 20 کشته به جا گذاشت.

بر این اساس شب گذشته این هتل که محل اقامت خارجی ها است از سوی شبه نظامیان مورد حمله قرار گرفت. شبه نظامیان با گروگان گرفتن دستکم 40 نفر از مهمانان این هتل اقدام به درگیری با نظامیان افغان کردند.

بنا بر اعلام وزارت کشور افغانستان نیروهای دولتی 8 ساعت پس از آغاز این حملات با کمک بالگردهای ناتو موفق به آزاد کردن گروگانها شدند و 4 ساعت بعد نیز این درگیری ها پایان یافت.

در این درگیری دستکم 20 نفر کشته شدند که در میان آنها 12 غیرنظامی، 3 کارمند هتل، یک پلیس افغان و 4 نفر از مهاجمان دیده می شوند.

در همین حال یک سخنگوی طالبان با بعهده گیری مسئولیت این اقدام علت حمله مذکور را برگزاری جشنهای مستهجن و نوشیدن الکل توسط خارجی ها در این هتل عنوان کرد.