۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

سرلکیان خبرداد:

برگزاری گفتمانهای دینی در دبیرستان ها و دانشگاه ها اولویت تبلیغات اسلامی است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: یکی از اولویتها و سیاستهای در حال اجرای این اداره کل برگزاری گفتمان دینی در دبیرستان ها و دانشگاه های استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان به مناسبت روز تبلیغ واطلاع رسانی دینی پیش از خطبه های نماز جمعه اراک افزود: جوانان مهمترین هدف دشمنان هستند و دشمن سعی دارد با دامن زدن به شبهات دینی این قشر علیه نظام عمل کند.
 
وی افزود: استادان دانشگاه و اساتید حوزوی باید با بصیرت دینی و تقویت زیرساخت ها و نهادهای دینی در مبارزه با این جنگ نرم و هجمه دشمن با درایت به شبهات دینی جوانان پاسخ دهند و در مقابله با دشمنان در این مهم تلاش کنند.
 
وی گفت: تضعیف جایگاه ولایت فقیه یکی دیگر از اهداف دشمنان است که باید آگاهانه و در حمایت از رهبری و ارزش های اسلامی در برابر حملات دشمنان دفاع کنیم.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، تعداد دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی در استان مرکزی را شش دبیرستان عنوان کرد و افزود: این مدارس با جذب دانش آموزان نخبه تربیت نیروی انسانی بصیر دینی را در دستور کار خود دارند.
 
سرلکیان افزود: سال گذشته در 40 مدرسه و 132 موسسه قرآنی نهضت توسعه دینی در استان دنبال شده و هزار و 500 مربی قرآن نیز پرورش یافته اند.
