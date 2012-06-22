  1. بین الملل
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

شیمون پرز:

برای دستیابی به صلح باید از اشتباهاتمان درس بگیریم

رئیس رژیم صهیونیستی گفت این رژیم برای دستیابی به توافق صلح با فلسطینی ها باید از اشتباهات خود درس گرفته و گذشته را فراموش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی با اشاره به اشتباهات این رژیم در مقابله با فلسطینی ها بر لزوم درس گرفتن از این اشتباهات و چشم پوشی نسبت به گذشته تاکید کرد.

وی که در حاشیه یک کنفرانس در تل آویو سخن می گفت افزود: در چنین شرایطی ما نمی توانیم علاقه ایجاد کنیم و با چشمان باز به صلح دست یابیم.
 
به ادعای این مقام صهیونیست طرفهای درگیر باید گذشته را فراموش کرده و با نگاه به آینده بدنبال پایان دادن به اختلافات دیرینه خود باشند.
 
این ادعا در حالی از سوی پرز بیان می شود که تا کنون چندین دوره مذاکرات سازش خاورمیانه بدلیل مانع تراشی صهیونیستها از جمله اصرار بر شهرک سازی در مناطق فلسطینی با شکست مواجه شده است.
