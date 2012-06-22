برخوردهای قاطعانه دستگاه قضایی با مجرمان قابل تقدیراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله محزون در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مانه و سملقان با اشاره به 7 تیرماه سالروز شهادت شهید مظلوم آیت الله بهشتی و هفته قوه قضاییه گفت: اقدامات خوب و به هنگام دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و برخورد قاطعانه با متعرضان به حقوق عمومی و نوامیس مردم و اراذل و اوباش در جامعه، ستودنی است.

وی جایگاه قاضی و قضاوت را اسلام بسیار مهم دانست و گفت: دستگاه قضایی نظام اسلامی، در طول دوران انقلاب با دفاع از حقوق مظلومین، در راستای اجرای عدالت و نهادینه کردن آن در جامعه با اقتدار عمل کرده است.

امام جمعه مانه و سملقان در ادامه با تبریک اعیاد شعبانیه سوم شعبان روز میلاد حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار را مورد اشاره قرارداد و با توجه به جایگاه سپاه پاسداران در حفظ کیان نظام اظهارداشت: سپاه پاسداران در کنار سایر نیروهای مسلح در طول این 30 سال در خط مقدم مبارزه با دشمنان و بدخواهان نظام بوده و امروز سپاه با داشتن نیروهای مخلص و پیرو ولایت و رهبری، حافظ نظام و ارزش‌های والای اسلامی است.

وی به ولادت حضرت امام حسین (ع) و ولادت حضرت عباس (ع) اشاره کرد و افزود: میلاد این بزرگواران برای جهان تشیع افتخار است.

حجت الاسلام محزون همچنین با اشاره به اهمیت نماز در زندگی انسان گفت: تشویق جوانان به شرکت در نماز جمعه موجب جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

پیش از خطبه‌های نماز جمعه مانه و سملقان، دادستان این شهرستان با ارائه گزارشی کوتاه به عملکرد این دادستانی پرداخت.