لوگو و نام برنامه ما را در برنامه‌ جدید استفاده نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این نامه، خطاب به دارابی آمده است: شش هفته از وداع تیم سازنده هفت می‌گذرد و در جمعه‌ای که دیگر هفت نیست از جنابعالی خواهشی کوچک داریم و با توجه به حرفه‌ای بودن جنابعالی در عرصه مدیریت امیدواریم آن را بپذیرید.

همانطور که در جریان هستید هفت از شروع تا پایان در این دو سال و اندی با هدایت و حمایت مدیران و زحمات جمعی کوچک و جوان شکل گرفت و حال که این گروه کنار رفته و تیمی تازه نفس جایگزین شده تا برنامه‌ای سینمایی با حال و هوا و محتوایی متفاوت روی آنتن بفرستند شاید دور از انصاف و اصول حرفه‌ای باشد که دوستان با همان نام و لوگو به عنوان سری جدید "هفت" برنامه خود را راهی آنتن کنند و حقوق معنوی گروه قبلی نادیده گرفته شود.

لذا از جنابعالی به عنوان مدیری با تدبیر خواهشمندیم تا به پاس زحمات جمع کوچک هفت بگذارید این جمع زحمتشان با همین نام در تاریخ تلویزیون ثبت شده و گروه جدید نیز برنامه‌ای با نامی جدید راهی آنتن کنند. پیشاپیش برای برنامه جدید سینمایی شبکه سه سیما آرزوی موفقیت کرده و از جنابعالی کمال تشکر را داریم.