موانع سرمایه گذاری بخش تولید گیلان باید هر چه سریعتر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حشمتی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به اینکه حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیاز روز جامعه است، افزود: گیلان بسترهای خوبی برای سرمایه گذاری دارد که باید از ظرفیتها به درستی استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از جهات مختلف لازمه کار در کشور است، اظهارداشت: در حال حاضر دشمن با تمام قوا وارد جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت ایران شده است از اینرو حمایت از تولید ملی یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری گیلان ادامه داد: اساس عدالت محوری جامعه در گرو قانون مداری و احترام به قوانین در سطح عمومی جامعه است.

وی همچنین حاکمیت نظم و امنیت جامعه را مسیر اصلی توسعه دانست و افزود: سیاستهای قوه قضائیه بر اساس اصل 156 قانون اساسی رسیدگی به دعاوی عمومی، پیشگیری از وقوع جرائم و نظارت بر حسن اجرای قانون در جامعه در قالب برنامه های عملیاتی در استان انجام می شود.

حشمتی یادآورشد: از اصلی ترین نتایج آن کاهش زمان فرآیند دادرسی و نیز استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی در استان بوده است که کمک شایانی در حفظ کرامت مراجعان به دستگاه قضایی کرده است.