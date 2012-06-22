به گزارش خبرنگار مهر، عباد الله میرزایی مطلق که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه ورامین سخن می گفت، به اقدامات صورت پذیرفته در دستگاه قضایی شهرستان اشاره کرده و افزود: سال گذشته بیش از ۱۲ هزار پرونده در دادگستری و ۱۹ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: البته ما از این آمار خوشحال نیستیم چرا که وجود این تعداد پرونده حاکی از وجود جرایم است که امیدواریم در آینده کمتر شاهد وقوع جرایم باشیم.

رئیس دادگستری شهرستان ورامین تصریح کرد: سرعت و دقت در رسیدگی ها، صدور آرای متقن، جلوگیری از اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرایم، تعامل با دستگاه اجرایی، حفظ حقوق شهروندی و کرامت ارباب رجوع و احترام به مراجعه کنندگان از اهداف اصلی ما بوده که همکاران ما به آن عمل کردند.

کمترین اطاله دادرسی در ورامین

وی ادامه داد: در حال حاضر از کمترین اطاله دادرسی در ورامین بهره می بریم اما قانون برای رسیدگی به برخی پرونده های حقوقی و کیفری برای احقاق حق، تشریفاتی را فراهم کرده است که اگر آرا بدون در نظر گرفتن این تشریفات صادر شوند در مراجع بالاتر رد می شوند.

این مسئول قضایی بیان داشت: البته برخی از پرونده ها اقتضا می کند که زودتر بررسی شوند که باید در نظر گرفته شوند؛ قانون به رعایت حقوق طرفین پرونده صراحت دارد.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: جرم یک سری تبعات و پیامدهای ناشناخته دارد که نتیجه و ثمره آن تنها گریبانگیر خود متهم نمی شود بلکه تمام خانواده را دچار مشکل خواهد کرد.

وی اضافه کرد: به همین دلیل است که باید از وقوع جرم پیشگیری کرد چرا که خسارات آن بسیار کمتر می شود؛ خانواده ها نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارند.

خانواده کوچکترین تشکل اجتماعی است اما بیشترین تأثیر اجتماعی را دارد

میرزایی اظهار داشت: خانواده کوچکترین تشکل اجتماعی است اما بیشترین تأثیر اجتماعی را دارد، اگر فرزندان به خوبی نظارت و تربیت شوند یقینا می توانند هدایت شوند و جامعه ای را هدایت کنند.

وی ادامه داد: یک نوجوان سالم و با تربیت می تواند در تربیت جامعه بسیار مؤثر باشد، ما ابتدا تکلیف به هدایت و تربیت فرزندان خود داریم، باید کمک کرد فرزندان در معرض جرم قرار نگیرند.

رئیس دادگستری شهرستان ورامین افزود: اگر کودک و یا نوجوان چند بار با پلیس برای رسیدگی با جرم خود روبرو شود آن احساس شخصیت خاص خود را از دست می دهد و آینده خوبی نخواهد داشت.

باید برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به خصوص در تابستان برنامه ریزی کرد

وی گفت: امروز نزدیک به نیمی از جمعیت جامعه را افراد زیر ۱۷ سال تشکیل می دهند، باید برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به خصوص در تابستان برنامه ریزی کرد تا مشکلی پیش نیاید، باید از وقوع جرم پیشگیری کرد.

میرزایی نسبت به برخی عدم آگاهی ها نیز هشدار داده و یادآور شد: برخی عکسهای خانوادگی خود را وارد موبایل می کنند و با خود حمل می نمایند که این عمل بسیار خطرناک بوده و ممکن است گوشی تلفن همراه به سرقت رود و یا مفقود گردد و آن وقت است که تصاویر خانوادگی شما منتشر می شود؛ تعداد فراوانی از مراجعات روزانه به محاکم قضایی شهرستان از همین بی اطلاعی ها نشأت می گیرد.