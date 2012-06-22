به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز پناهی آزاد هنرمند خوشنویس کازرونی در بخش نستعلیق دو سالانه خوشنویسی ایران به عنوان هنرمند برگزیده انتخاب و از وی تقدیر به عمل آمد.

در این دو سالانه 940 اثر حضور یافته بودند و داوری آثار نیز برعهده استادان غلامحسین ایر خانی، محمد سلحشور، علی شیرازی ، یدالله کابلی خوانساری، محمد حیدری، علی اشرف صندوق آبادی و احمد پیله چی به عهده داشتند.

همچنین مجموعه پنج عکسی از آثار علیرضا عباسی از هنرمندان عکاس کازرونی به عنوان مجموعه شایسته تقدیر در جشنواره عکس بوی عید انتخاب و معرفی شد.

در این جشنواره که با هدف ثبت جلوه ها و تصاویر از آئین و رسوم نوروز برگزار شده بودعلیرضا کریمی صارمی، مسعود زنده روح کرمانی و سعید دستوری کار داوری این جشنواره را بر عهده داشتند

مجموعه تصاویر علیرضا عباسی در این جشنواره در حالی در میان پنج اثر برگزیده انتخاب شد که 650 اثر از 130 هنرمند کشور در این جشنواره شرکت کرده بودند.

طرح بوستان در بوستان در لامرد اجرا می شود

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه جشن باشکوهی با عنوان بوستان در بوستان در لامرد برگزار می شود.

محمد هنرپیشه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لامرد در این خصوص گفت: اجرای این طرح که با نام "گلهای بوستان محمدی" در بوستانهای محلات شهر لامرد مزین شده به مناسبت اعیاد شعبانیه، سوم، چهارم و پنجم شعبان در چهار بوستان شهر لامرد توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لامرد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرا ی این طرح در ادامه برنامه های فرهنگی هنری این اداره در شهرستان است، بیان کرد: در دنیای پراضطراب و پر تلاطم امروز، آرامش و داشتن خیالی آسوده، نعمتی است که همگان آرزوی آن را دارند در واقع، یکی از نیازهای اساسی انسان، شاد زیستن است که در پرتو آن، رسیدن به تعادل روحی، خود و جامعه اش را به سلامت و پویایی رهنمون می شود.

هنرپیشه در خصوص اجرای این طرح افزود: جشنها در چهار شب از شنبه شب سوم تیرماه تا دوشنبه شب پنجم تیرماه مصادف با دو لغایت پنجم شعبان همزمان با میلاد باسعادت امام حسین(ع)، ابوالفضل العباس و امام سجاد (ع) برگزار خواهد شد و دو بوستان در شرق شهر(محلات چاه قائد و بیت العباس) و دو بوستان در غرب شهر(محلات زیارت و چاه حاجی ابول) محل اجرای این جشنها خواهد بود.

وی گفت:محتوای برنامه های جشن شامل اجرای میان پرده های شاد، مداحی، شعر خوانی، تجلیل از شهروندان نمونه در زمینه های مختلف، مسابقات حضوری خواهد بود که در مدت زمان دو ساعته اجرا می شود.

برپایی آثار عکس و گرافیک یک جانباز در نگارخانه سرو

نمایشگاه عکسها و طرحهای گرافیکی خشایار حسنی از جانبازان دفاع مقدس در نگارخانه سرو تالار حافظ شیراز برپا می شود.

در این نمایشگاه34 اثر در ابعاد 60*90 و 100*70 در معرض یدد علاقه مندان قرار می گیرد.

نمایشگاه از تاریخ سوم تا ششم تیر ماه 91 همه روزه پذیرای بازدید عموم مردم و علاقه مندان است.

پیش تولید فیلم کوتاه داستانی بچه های خورشید آغاز شد

فیلم کوتاه داستانی، بچه های خورشید از تولیدات مرکز سینمایی خورشید در مرحله پیش تولید قراردارد که از اول تیرماه تصویربرداری آن شروع می شود.

قصه این فیلم حکایتی است از دختری به نام مریم که دوره فیلم سازی را در آموزشگاه خورشید به پایان رسانیده و باید یک فیلم کوتاه برای پایان دوره بسازد ولی در یافتن سوژه مشکل دارد تا اینکه....

کارگردان این فیلم کوتاه با اشاره به اینکه آموزشگاه خورشید یک دوره بازیگری برگزار کرد که این فیلم به نوعی امتحان عملی هنرجویان محسوب می شود، گفت: فیلم داستانی کوتاه ، در واقع همان فیلم بلند است با این تفاوت که به جای اینکه 90 دقیقه فرصت پرداختن به موضوع داشته باشیم به عنوان مثال 20 دقیقه مجال خواهیم داشت بنابراین در فیلم کوتاه سینما به شکل فشرده با تمام خصوصیات درام و تکنیک به تصویر کشیده می شود که به نظر ساده تر می رسد ولی در عمل قضیه چیز دیگریست و شاید بشود بیان داشت که کمی مشکل تر از فیلم بلند است.

علی ثابت با اشاره به اینکه مرکز سینما تئاتر خورشید در راستای تولیدات آینده خود برنامه هایی را در دست تهیه دارد گفت: از آن جمله می توان به اجرای نمایش کودک و نوجوان پرنده و فیل(توسط گروه هنرجویان کودک و نوجوان) اجرای نمایش کودکانه دد و جونور در تابستان اشاره کرد و همچنین گروه نمایش خورشید قرار است در سه جشنواره تئاتر نوجوان، دفاع مقدس و تئاتر فجرنیز حضور داشته باشد.

وی افزود: مرکز سینما تئاتر خورشید در راستای اهداف آموزشی خود با پایان هر دوره ، توسط تولید یک نمایش و یک فیلم کوتاه بستری را فراهم می کند تا هنرجویان آموخته های خود را در این تولیدات محک زده و بصورت عملی با تولید نمایش و فیلم و عناصر سازنده آن آشنا شوند.