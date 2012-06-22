برگزاری اولین جلسه شورای اطلاع رسانی/ ابلاغ سهمیه اشتغال دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس در کارگروه بانوان و خانواده با اشاره به اهمیت مسائل بانوان و خانواده در جامعه اسلامی، تفکیک کارگروه تخصصی بانوان و خانواده از کارگروه فرهنگی و اجتماعی را اقدامی مثبت دانست که در راستای پاسخ گویی به نیازهای جامعه صورت گرفته است.

کمال فیروزآبادی با بیان اینکه وظیفه کارگروه بانوان و خانواده نظارت عالی بر برنامه ها، هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه انجام وظایف، تلفیق برنامه های مختلف، بررسی طرح های ارائه شده در سطح استان و برنامه ریزی در سطح کلان است، افزود: امسال با تشکیل کارگروه بانوان و خانواده باید بتوانیم بخشی از مشکلات جامعه در این حوزه را برطرف کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس از همه اعضای کارگروه بانوان و خانواده استان فارس خواست نسبت به مسئولیتهای خود در دستگاه های اجرایی مربوطه و مشکلات مربوط به بانوان و خانواده اشراف کامل داشته باشند و با اولویت بندی مسائل در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و اجتماعی، نسبت به ارائه راه حل های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای حل این مشکلات اهتمام کنند.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه کارگروه بانوان و خانواده فارس از میان برنامه های ارائه شده از طرف دستگاه های اجرایی، با توجه به اولویت بندی مسائل مهم استان نسبت به انتخاب برنامه ها و تخصیص اعتبار اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: علاوه بر ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها در زمینه کارکردهای مورد نظر کارگروه، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مجریان بر عهده این کارگروه خواهد بود.

در این جلسه ناهید شمس مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با اشاره به تشکیل کارگروه بانوان و خانواده در استان، گفت: توجه به اهمیت مسائل بانوان و خانواده موجب شد مدیران عالی کشور، تشخیص دهند که کارگروه بانوان و خانواده به صورت مستقل، فعالیت خود را آغاز کند تا به مسائل این حوزه بهتر از گذشته رسیدگی صورت بگیرد.

ابلاغ سهمیه اشتغال دستگاه های اجرایی فارس در سال91

سهمیه تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی استان فارس در سال 91 در کارگروه اشتغال استان با حضور استاندار فارس مورد بررسی قرار گرفت و ابلاغ شد.

در این جلسه حسین صادق عابدین استاندار فارس با تاکید بر اهتمام دستگاه های اجرایی استان برای تحقق میزان اشتغال تعیین شده، اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح های مهر ماندگار و فعالیتهای عمرانی و اشتغال زا در سطح استان، انتظار داریم همه دستگاه های اجرایی استان به صورت کامل به تعهد اشتغال خود عمل کنند.

در این جلسه علاوه بر بررسی و ابلاغ سهمیه تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی استان فارس در سال91، عملکرد طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در استان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست پیشنهاد جلسات گروه های کارشناسی زیر مجموعه کارگروه اشتغال استان در خصوص معرفی چند طرح بزرگ صنعتی در استان فارس برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش صنعت، به مبلغ 376 میلیون دلار مطرح و به تصویب کارگروه رسید.

برگزاری اولین جلسه شورای اطلاع رسانی فارس درتیرماه

سرپرست اداره روابط عمومی وامور بین الملل استانداری فارس گفت: به منظور انعکاس مطلوب تر خدمات دستگاه های اجرایی اولین جلسه شورای اطلاع رسانی استان درسال 91با محوریت دانستن حق مردم است درتیر ماه برگزارمی شود.

کامبیزرضایی گفت: گستردگی حیطه وظایف ونقش محوری استانداری فارس به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان ونوع تعامل باسایرنهادها، درهمه زمینه ها اعم ازسیاسی،اجتماعی، اقتصادی، علمی، پژوهشی، ورزشی و...موجب شده که این ارگان بعنوان مهمترین منبع تولید خبر دراستان شناخته شودوبه عنوان مرجع اصلی پاسخگویی درحوزه های مختلف مورد پرسش قرار گیرد.

سرپرست اداره روابط عمومی وامور بین الملل استانداری فارس افزود: تقویت وساماندهی شورای اطلاع رسانی استان فارس به عنوان نهادی کارآمد، پویا ودارای ساختاری هدفمند درحوزه سیاستگذاری وهماهنگی اطلاع رسانی ضرورتی اجتناب ناپذیراست.

وی ابیان اینکه دانستن حق مردم است،گفت: به منظور اجرای سیاستهای کلان دولت عدالت محور مبنی براطلاع رسانی به موقع و شفاف به افکارعمومی در مورد طرحها، برنامه های پیشنهادی، فعالیتهای عمرانی واقتصادی، سیاسی وامنیتی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و... شورای اطلاع رسانی استان فعال می شود.

نمایشگاه بین المللی گردشگری شیراز با شکوه برگزار خواهد شد

استاندار فارس گفت: هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری شیراز با مشارکت همه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به صورت باشکوهی برگزار خواهد شد.

حسین صادق عابدین در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه بین الملل گردشگری شیراز با اشاره به ظرفیتهای فراوان گردشگری در استان فارس و شهر شیراز، اظهار داشت: گردشگری در همه حوزه ها اعم از سلامت، تاریخی و فرهنگی، مهمترین اولویت استان فارس است و باید بیشترین تلاش برای رونق این بخش صورت بگیرد.

وی با بیان این که نمایشگاه گردشگری شیراز تاثیر فراوانی در معرفی استان فارس و توانائیهای گردشگری این استان به دنیا خواهد داشت، افزود: حضور انبوه شرکت ها گردشگری بین المللی و میهمانان خارجی، فرصت خوبی برای ارائه دستاوردها و ظرفیتهای فارس در زمینه گردشگری خواهد بود.

وی با تاکید بر تقویت فرهنگ پذیرش گردشگر در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی، بیان کرد: مسائل مرتبط با گردشگران از لحظه ورود به فرودگاه و برخورد کارکنان فرودگاه، ارائه خدمات مورد نیاز میهمانان تا مناسب سازی همه محیط های شهری و گردشگری باید مورد توجه مسئولین مربوطه قرار بگیرد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه نمایشگاه گردشگری شیراز در سطح بین المللی برگزار می شود، اظهار داشت: این نمایشگاه اعتباری برای استان فارس و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بر این اساس لازم است برای برگزاری آبرومند این نمایشگاه همه مردم استان فارس و عموم دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی تمام تلاش خود را به کار گیرند.

در این جلسه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس با اشاره به اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری در شیراز، معرفی ظرفیت های گردشگری استان، جذب گردشگر و تعامل مناسب با بخش خصوصی برای جلب گردشگران است، افزود: این نمایشگاه در تقویم سازمان جهانی گردشگری قرار گرفته است.

فریدون فعالی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی گردشگری شیراز از تاریخ 14 تا 17 تیرماه 91 در محل نمایشگاه های بین المللی شیراز از ساعت 17 تا 22 پذیرای بازدیدکنددگان خواهد بود، گفت: فعالان حوزه گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی داخلی و خارجی، گروه هتل های زنجیره ای معتبر کشور، خطوط هواپیمایی داخلی و خارجی، نشریات تخصصی حوزه گردشگری، سرمایه گذاران حوزه گردشگری، هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع دستی، مراکز آموزش گردشگری و بیمارستان های فعال در جذب گردشگر سلامت در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.