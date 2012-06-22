به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عالیشوندی با اعلام این خبر افزود: طرح باران ویژه آموزش مکاتبه ای علاقمندان و هنرمندان روستاها، عشایر و مناطق محروم سراسر استان فارس است که در آن رشته های هنری از جمله شعر، داستان کوتاه، خط تحریری، خوشنویس، طراحی، نقاشی، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی به صورت مکاتبه ای و غیر حضوری آموزش داده می شود.

وی افزود: مراحل اجرای این طرح با شناسایی علاقمندان آغاز میشود و هنرمندان از طریق تکمیل فرمهای ارسالیعضو این طرح می شوند.

عالیشوندی گفت: پس از دریافت اولین اثر هنری از متقاضیان اولین جزوه آموزشی به همراه نقطه نظرات کارشناسان هنری ادامه پبدا می کند و پس از دریافت آثار بعدی و ارسال جزوات آموزشی ارسال کتاب مربوط به هر شاخه هنری برای اعضای شرکت کننده در طرح انجام می شود.

وی با بیان اینکه در این طرح حضور مدرسان هر رشته هنری در هر سه ماه یکبار در مرکز شهرستان برای رفع اشکال و پاسخ به سئولات هنرمندان انجام می شود، افزود: برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده هنرمندان درمرکز شهرستان و مرکز استان در پایان سال پایان بخش این طرح فرهنگی هنری است.

عالیشوندی همچنین از برگزاری طرح سیمرغ از ابتدای تابستان جاری خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی در ادامه روند توسعه حرکتهای فرهنگی، اداره کل در اجرای عدالت فرهنگی و زدودن گرد مظلومیت از چهره فرهنگ استان انجام می شود.

وی اضافه کرد: در این طرح اعزام کاروان های هنری و اجرای برنامه های متنوع هنری با مضامین دینی، آموزشی، تاریخی، کودک و نوجوان در قالب برنامه های همچون اجرای نمایشهای میدانی، نمایش عروسکی، پرده خوانی، برپایی نمایشگاه کتاب، نمایشگاه تجسمی و عکس انجام می پذیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اظهار داشت: در این طرح هنرمندان حرفه ای عرصه های مختلف هنری در یک تیم هنری با عزیمت به روستاها و مناطق عشایری ضمن اجراهای برنامه های هنری اقدام به جمع آوری آثار هنری بومی این مناطق نیزمی کنند.

وی چاپ آثار خلق شده این طرح را در قالب اثری فاخر پایان بخش این طرح عنوان کرد و گفت: این طرح فرهنگی هنری نیز تا پایان سال جاری ادامه می یابد و امیدواریم هنرمندان اعزامی بتوانند در این مدت با حضور در همه شهرستانهای استان ایفای نقش کنند.