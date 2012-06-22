به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شورای عالی نظامی مصر امروز در بیانیه ای نسبت به تداوم اعتراضات مردمی این کشور هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: متمم قانون اساسی در نتیجه شرایط کنونی مصر صادر شد و این مسئله یک ضرورت است. این شورا در ادامه از مردم مصر خواست که به قانون و دستگاه قضایی این کشور احترام بگذارند.
شورای عالی نظامی همچنین در این بیانیه مدعی شد که اعلام زودهنگام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر اقدامی غیرقابل توجیه است و منجر به هرج و مرج و بروز شکاف میان طیف های مختلف مصری خواهد شد.
خاطرنشان می شود تاخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و صدور متمم قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور مصر را کاهش می دهد از جمله اقدامات شورای عالی نظامی این کشور است که خشم مصری ها را برانگیخته است.
نظر شما