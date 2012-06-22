به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شورای عالی نظامی مصر امروز در بیانیه ای نسبت به تداوم اعتراضات مردمی این کشور هشدار داد.

در این بیانیه آمده است: متمم قانون اساسی در نتیجه شرایط کنونی مصر صادر شد و این مسئله یک ضرورت است. این شورا در ادامه از مردم مصر خواست که به قانون و دستگاه قضایی این کشور احترام بگذارند.

شورای عالی نظامی همچنین در این بیانیه مدعی شد که اعلام زودهنگام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر اقدامی غیرقابل توجیه است و منجر به هرج و مرج و بروز شکاف میان طیف های مختلف مصری خواهد شد.

خاطرنشان می شود تاخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و صدور متمم قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور مصر را کاهش می دهد از جمله اقدامات شورای عالی نظامی این کشور است که خشم مصری ها را برانگیخته است.

