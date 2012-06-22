حل مشکلات مناطق محروم قم در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در اولین نشست هم اندیشی جوانان استان قم که در محل تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد طی سخنانی با تبیین ویژگی های دوره جوانی، بر لزوم مشارکت فعال این قشر در توسعه و عمران و ابادانی کشور تاکید کرد.



وی با قدردانی از دست اندرکاران نشست هم اندیشی جوانان استان، ایجاد هم افزایی در بین جوانان، بهره مندی از ایده‌های خلاق و سازنده این قشر در جهت ارتقاء رشد و توسعه پایدار استان و تقویت ارتباط و تعامل دو سویه مسئولان با جوانان را از مزایای بر پایی این گونه نشست ها دانست و افزود: این گونه جلسات باید مستمر و تا حد امکان به صورت تخصصی و با حضور مدیران بخش‌های مرتبط برگزار شود.



استاندار قم با بیان این که این گونه برنامه ها باید با خروجی مثبتی همراه باشد گفت: مسائل، مشکلات و خواسته‌های مطرح شده توسط جوانان حاضر در این نشست باید دسته بندی و موارد استانی جهت اجرا به دستگاه‌های استان ابلاغ و موارد فرا استانی به دستگاه های ملی و ستادی منعکس شوند.



حجت الاسلام موسی پور با تشکر از دغدغه و حساسیت ویژه جوانان نسبت به مسائل و کمبودهای ملی و استانی گفت: بیان مسائل و نقد مشکلات باید منصفانه، دلسوزانه و با لحاظ واقعیات و کارهای انجام شده باشد.



وی با تاکید بر لزوم تلاش در جهت توجه و آگاهی دادن نسل های امروز جامعه نسبت به خدمات و دستاوردهای بیشمار نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف عمران و آبادانی و فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم جوان مسلمان و انقلابی این است که با تطبیق شرایط قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آگاهی و شناخت خود را نسبت به اوضاع و پیشرفت های بوجود آمده افزایش دهد.



آبادانی شهر قم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قابل قیاس با یکدیگر نیست



استاندار قم به اهمیت این مساله اشاره کرد و افزود: تبیین این شرایط و آگاهی از داشته ها ی خودی، ضمن تعدیل مطالبات و خواسته ها، ما را بیشتر قدردان نعمت انقلاب اسلامی و آثار و برکات آن خواهد کرد.



حجت الاسلام موسی پور با بیان این که وضعیت عمران و آبادانی شهر مقدس قم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قابل قیاس با یکدیگر نمی باشد، افزود: در طی این سال ها و به ویژه در دولت های نهم و دهم، شاخص های استان قم در همه زمینه ها ارتقاء چشمگیری داشته است.



وی محرومیت زدایی را از رویکردهای اصلی سال های اخیر مدیریت استان دانست و گفت: در راستای این رویکرد مشکلات بخش ها و مناطق محروم استان در اولویت قرار گرفته و تاکنون علاوه بر انجام دو دور کامل سفر به بخش ها و روستاهای استان، چندین دور بازدید از محلات محروم و حاشیه ای شهر صورت گرفته که مصوبات خوبی برای رفع محرومیت ها تصویب و اجرایی شده است.



استاندار قم با بیان این که نسبت به نیازها و کمبودهای تمامی مناطق شهری و روستایی استان شناخت کافی دارم گفت: برنامه ریزی های توسعه استان بر مبنای این شناخت و به تناسب مسائل و مشکلات هر بخش تدوین می شود.