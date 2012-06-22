دنیزلی از سرمربیگری پرسپولیس کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی دنیزلی که پیش از این چندین بار از مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درخواست مرخصی کرده بود تا مشکلات شخصی و خانوادگی‌اش را رفع کند، امروز جمعه در آخرین مذاکره با مدیرعامل این باشگاه، به دلیل مرتفع نشدن این مشکلات با عذرخواهی از وی و هواداران، از سمت سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس استعفا کرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مدیرعامل پرسپولیس از این مربی خواسته بود که یک دنیزلی تمام عیار باشد و با تمرکز کامل و با تمام توان هدایت این تیم را برعهده گیرد. محمد رویانیان به دلیل احترامی که برای این مربی نام آشنا قائل بود، چندین بار با مرخصی‌های پی در پی وی موافقت کرد اما تا آخرین لحظه نیز این مشکلات برطرف نشد.

در پایان این مذاکره تلفنی، دنیزلی اعلام کرد که شرایط حضور در پرسپولیس را ندارد و به دلیل بیماری همسر و پدر همسرش، تمرکز لازم را برای اداره پرسپولیس نخواهد داشت؛ لذا وی پس از عذرخواهی از رویانیان و هواداران از سرمربیگری این تیم استعفا کرد. وی همچنین اعلام کرده است که در چند روز آینده برای تسویه حساب با باشگاه پرسپولیس اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

محمد رویانیان ضمن اطمینان خاطر به هواداران اعلام کرد: باشگاه پرسپولیس جهت جذب سرمربی جدید این تیم در حال مذاکره با چند مربی است که پس از جمع بندی نهایی، سرمربی جدید پرسپولیس بزودی معرفی خواهد شد.