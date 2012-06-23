به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات سومین مرحله از لیگ جهانی کاراته موسوم به "کاراته وان" است که با حضور 298 کاراته کا از 27 کشور در جاکارتا اندونزی با نظارت "جورج المپیوس" دبیرکل یونانی فدراسیون جهانی کاراته به عنوان نماینده WKF در حال برگزاری است.

ملی پوشان کشورمان که خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان آماده می کنند در دو رده بانوان و آقایان و در بخش‌های کاتا و کومیته در این مسابقات به مصاف رقبای خود می روند.

در کنار ایران و فرانسه به عنوان نایب قهرمان اروپا در سال 2012 که با 16 شرکت کننده به اندونزی آمده، تیم هایی ازاسترالیا، آفریقای جنوبی، دانمارک، سوئد، کویت، سنگاپور، هند، سوییس، سنگال، قطر، ژاپن، مالزی، هنک گنگ، کره جنوبی، آلمان، شیلی، لهستان، بلژیک، اتریش، روسیه و اندنزی در این پیکارها به رقابت خواهند پرداخت.

کمیته برگزاری بازیها به قهرمانان این دوره از مسابقات جوایز نقدی اهدا کند. به نفرات اول تا سوم مشترک کاتا و کومیته انفرادی به ترتیب 500، 300 و 100 یورو تعلق خواهد گرفت، ضمن اینکه به تیم های برتر کاتا هم 600،400 و 200 یورو اهدا خواهد شد.

روز پنجشنبه کلاس آشنایی با قوانین جدید با حضور کلیه مربیان حاضر در این رقابتها از سوی "کانکاسیس و لیم" روسای کمیته داوران اتحایده آسیا و فدراسیون جهانی تشکیل شد. این دوره از مسابقات به مدت دو روز در جاکارتای اندونزی برگزار خواهد شد.