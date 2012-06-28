عسل تقلبی؛ کاهش ناعادلانه نقش طبیعت در تولید

به گزارش خبرنگار مهر، بشر از زمانهای قدیم متوجه اثرات درمانی عسل بوده و به همین دلیل به مصرف این ماده مقوی تمایل نشان داده است.

تمایل به مصرف عسل تا امروز نیز در جهان ادامه داشته و بسیاری از انسانها به مصرف عسل علاقه نشان می دهند و بر حسب توان خود، این محصول را خریداری و مصرف می کنند.

برغم بالا بودن قیمت این محصول در ایران، بسیاری از ایرانی ها نیز به عسل علاقه دارند و برخی از افرادی که توان مالی بیشتری دارند، بخشی از سبد غذایی خود و خانواده خود را به عسل اختصاص داده اند.

البته همانگونه که گفته شد، قیمت عسل در کشور ما بالا است که این امر موجب شده که بسیاری از افراد نتوانند به میزانی که بدن آنها به عسل نیاز دارد، عسل بخورند.

در چنین شرایطی از دستگاه های ذیربط انتظار می رود که شرایط دسترسی همه افراد جامعه به عسل و تغذیه آنها از این ماده مقوی را فراهم کنند و به یاد داشته باشند که عسل، خواص درمانی فراوانی دارد.

تغذیه از عسل، هزینه های احتمالی مربوط به درمان بیماری ها را کاهش می دهد

ضرورت دسترسی همه افراد به عسل، زمانی بیشتر احساس می شود که به یاد آوریم عسل خواص درمانی فراوانی دارد و تغذیه از آن، هزینه های احتمالی مربوط به درمان بیماری ها را کاهش می دهد.

البته مشکلات مربوط به عسل به بالا بودن قیمت این محصول برای مصرف کننده ها محدود نمی شود و سالهاست که شاهد تولید عسلهای تقلبی در کشور به موازات تولید عسلهای اصل و طبیعی هستیم.

زنبوران عسل دارای نیروی ذاتی هستند که گلهای مفید را از غیر مفید تشخیص می دهند و با علاقه فراوان سراغ تمام گیاهان طبی و گلهای شفابخش می روند، عصاره آنها را گرفته و به بهترین شکل در اختیار ما قرار می دهند.

چنین عسلی کاملا طبیعی و سرشار از مواد غذایی و حیات بخش است و می تواند تمام نیازهای غذایی را برطرف کند زیرا زنبور تمام املاح و ویتامینهای موجود در گل را به شکل عسل می پروراند و آن را قابل جذب در خون می سازد.

کیفیت عسل طبیعی چندین برابر بیشتر از عسل مصنوعی است زیرا برای تهیه نوع مصنوعی، زنبور با آب و شکر تغذیه می شود.

هر گونه تغییری در عسل مانند افزودن یک سری مواد، تقلب محسوب می شود

هرگونه تغییری در عسل مانند افزودن یک سری مواد به آن، تقلب محسوب می شود و به طور کلی، یکی از روشهای تهیه عسل تقلبی، استفاده از موادی نظیر شربت قند است.

در این حالت، بخشی از عسل، تقلبی است که این امر یا به کمک زنبور و یا بدون کمک زنبور صورت می گیرد و در حالت اول، به وسیله تغذیه مصنوعی زنبوران با شربت قند و آبمیوه ها یا استفاده از عسلک، عسل مصنوعی یا تقلبی تهیه می شود.

در حالت دوم نیز که بدون کمک زنبور انجام می شود، مستقیما عسل طبیعی با مواد گلوکزی (شربت قند) و شیره میوه ها مخلوط شده و عسل تقلبی تولید می شود.

پیش از این، روشهای مختلفی برای شناسایی عسلهای تقلبی از واقعی وجود داشت اما به مرور زمان، این روشها کارآیی کمتری پیدا کرده اند و باید به سراغ روشهای علمی تر برویم.



نائب رئیس اتحادیه زنبورداران ایران زمین و زنبوردار نمونه در این زمینه گفت: تنها راه تشخیص عسل طبیعی از تقلبی، انجام آزمایش در آزمایشگاه است و مصرف کنندگان عسل باید این امر را مورد توجه قرار دهند.



علی آقایی افزود: روشهای قدیمی و سنتی در این زمینه، قبلا جوابگو بوده اما در حال حاضر برای تشخیص یادشده، هیچ راهی غیر از آزمایش آزمایشگاهی وجود ندارد.

وی گفت: پیش از این، روشهای مختلفی برای شناسایی نوع طبیعی و تقلی عسل وجود داشت اما به مرور زمان، این روشها دیگر جوابگو نیست و باید از روشهای کاملا علمی آزمایشگاهی در این خصوص استفاده شود.

آقایی افزود: برخی از تولیدکنندگان عسلهای تقلبی، عسل را به گونه ای تولید می کنند که استفاده از روشهای قدیمی برای تشخیص آنها از نوع طبیعی فایده ای ندارد.

یکی از مشکلات بازار عسل در حال حاضر، وجود نوع تقلبی و شکری است

رئیس تعاونی زنبورداران کرج در خصوص وجود عسل شکری در بازار ادامه داد: یکی از مشکلات بازار عسل در حال حاضر، وجود عسل تقلبی و شکری است و باید بهترین راهکارها برای حل این مشکل اتخاذ شود.

وی گفت: بالا بودن میزان عسل تولیدی کندوها همیشه نشانه خوب فعالیت کردن آن کندوها نیست و بالا بودن تولید گاهی نشانه تقلبی بودن است.

آقایی افزود: کشور ایران جایگاه بسیار خوبی در زمینه تولید عسل دارد و باید تلاش شود تا بتوانیم کیفیت همه عسلهای تولیدی در کشور را افزایش دهیم.

عسل چهل گیاه از عسل های بسیار مرغوب ایران است

نایب رئیس اتحادیه زنبورداران ایران زمین گفت: ایران عسل های مرغوبی دارد که عسل چهل گیاه از عسل های بسیار مرغوب ایران است.

وی ادامه داد: تلاش برای طبیعی کردن همه عسل ها از راهکارهای افزایش کیفیت عسل در کشور به صورت کلی است.