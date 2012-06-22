به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالله حسنی مسئول مترجمین بیست و نهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم با اشاره به وظایف مترجمین این دوره از مسابقات گفت: مترجمین بیست و نهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم وظایف زیادی دارند که میتوان به همراهی مهمانان و متسابقین، ترجمه، نقل و انتقال مترجمین به سالن و هتل و به عکس، توجیه متسابقین، تشریفات، برگرداندن مترجمین به فرودگاه و... اشاره کرد.
وی ادامه داد: ما در انتخاب مترجمین مسابقات بینالمللی قرآن کریم، حساسیت زیادی به خرج میدهیم. ابتدا علاقهمندان بعد از پر کردن فرم، در صورت پذیرفته شدن به حراست سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی میشوند و بعد از تایید، به عنوان مترجم قاریان بینالمللی انتخاب میشوند.
حسنی، مترجمین این دوره از مسابقات را آشنا با مباحث اسلامی و انقلابی معرفی کرد و افزود: همه مترجمین مسابقات بینالمللی قرآن کریم با ارزشهای اسلامی و انقلابی آشنا هستند و 70 درصد آنها جزو طلبههای حوزه هستند. علاوه بر این، همه مترجمین تحصیلات دانشگاهی دارند و برای ترجمه زبانهای انگلیسی، عربی فرانسه، اردویی ما را همراهی میکنند.
مسئول مترجمین بیست و نهمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم با اشاره به تعداد مترجمین گفت: سال گذشته 37 مترجم با ما در مسابقات بینالمللی قرآن کریم همکاری میکردند که بنا به نیاز، امسال به 17 نفر کاهش یافت.
وی افزود: 14 سال است در مسابقات بینالمللی قرآن کریم حضور دارم و هر دوره، با مشکلاتی مواجه بودیم اما بیشتر از همه ما با مشکل هماهنگی و تردد کمیتهها مواجه بودیم که امیدوارم سال آینده این مشکل کاهش یابد.
حسنی در پایان تصریح کرد: همه قاریان از نظر کیفیت و استقبال مردم از این دوره از مسابقات بینالمللی قرآن کریم ابراز رضایت کردند و بیان داشتند که ایران از نظر کیفیت برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم، جزو اولینهاست.
