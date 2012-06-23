مسکن مهر کشور تا شش ماه اول سال آینده به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی و مسکن مهر شیراز در جمع خبرنگاران افزود: هیچگونه محدودیتی برای ثبت نام مجدد مسکن مهر در کلانشهرهای کشور وجود ندارد و چنانچه نیاز مردم برای دریافت مسکن مهر مشخص باشد ثبت نام انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر پروژه‌های مسکن مهر کشور از روند و سرعت قابل قبولی برخوردار است و چنانچه ثبت نام جدیدی داشته باشد تا نیمه اول سال آینده به اتمام خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت مسکن مهر در استان فارس یادآور شد: 282 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در استان فارس به تصویب رسیده بود که 108 هزار واحد آن از قبل شروع به کار شده که 82 هزار واحد آن روستایی و 26 هزار واحد آن شهری است که به اتمام رسیده است.

نیکزاد ادامه داد: در سال جاری 88 هزار واحد مسکن مهر در استان فارس به بهره برداری خواهد رسید که 66 هزار واحد آن شهری و 22 هزار واحد آن روستایی است.

وی با بیان اینکه ساخت و ساز مسکن مهر طی دولت نهم و دهم در استان فارس رشد چشمگیری داشته، یادآور شد: تا قبل از سال 85 تعداد 904 هزار واحد مسکونی در استان فارس وجود داشته اما از شروع دولت نهم تا به امروز 282 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.