به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یونان جمعه شب در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام ملت های اروپا با نتیجه 4 بر 2 مقابل آلمان شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد.

فرناندو سانتوس در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: می خواهم به بازیکنانم تبریک بگویم چون آنها تا آخرین لحظه مبارزه کردند. ما با روح، احساس و قدرت ذهنی خود به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کردیم.

سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال یونان افزود: باید سعی کنیم از این پس بازی خود را اصلاح کنیم. باید در دیدارهای دوستانه و جلسات تمرینی، کار خود را اصلاح کنیم تا در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 بتوانیم بهتر نتیجه بگیریم.

وی در پایان گفت: ضمن اینکه من به بازیکنان تیم آلمان هم به خاطر بازی خوبشان تبریک می گویم. آنها خیلی خوب بازی کردند. اگرچه من ترجیح می دهم بیشتر به بازیکنان تیم خودم تبریک بگویم چون تمام تلاش خود را در این تورنمنت به کار گرفتند.