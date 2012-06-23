4تیم ربوکاپ ایران در جمع برترینهای جهانی/ درخشش تیمهای دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی ربوکاپ 2012 که در مکزیکوسیتی در حال برگزاری است، تیمهای MRL دانشگاه آزاد قزوین و امیرکبیر در لیگ رباتهای فوتبالیست سایز کوچک جز 4 تیم برتر قرار گرفتند.

در این رقابتها همچنین تیمهای MRL و YAR دانشگاه یزد در لیگ رباتهای امدادگر واقعی به جمع 4 تیم برتر دنیا پیوست و تیمهای امیرکبیر و MRL در لیگ رباتهای انسان نما جز 8 تیم برتر دنیا جای گرفتند.



در بخش دانش آموزس 4 تیم دانش آموزی علامه حلی، شهید اژه ای، امام جواد و شهید خباز فریدونکنار به دور نهایی راه یافتند.



لیگ فوتبالیست سایز متوسط:

در رقابت های فنی لیگ فوتبالیست سایز متوسط مسابقات جهانی ربوکاپ مکزیک 2012 تیم مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوینMRL به مقام دوم این رقابت رسید.



در این رقابت که در سالن برگزاری این مسابقات واقع در مرکز تجارت جهانی شهر مکزیکو سیتی کشور مکزیک برگزار شد، تیم پرتغال به مقام اول دست یافت و بعد از تیم ایران، تیمی از کشور چین به مقام سوم رسید. تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.



لیگ فوتبالیست سایز کوچک

تیم های امیرکبیر ایران به همراه تیم هایی از کشورهای چین،ژاپن و تایلند به 4 تیم برتر دنیا راه یافتند.



لیگ شبیه ساز امداد

در بخش ربات مجازی تیمهای ایتالیا، MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ترکیه و Kaveh تیم مشترک دانشگاه های علم و صنعت و شهید رجایی به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.



لیگ شبیه ساز امداد عامل

دو تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و SOS دانشگاه امیرکبیر با کسب امتیازات لازم، به همراه تیم هایی از ژاپن و چین به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.



لیگ ربات انسان نما

تیم های MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و AUTman دانشگاه امیر کبیر به جمع 8 تیم برتر دنیا در این لیگ پیوستند.



لیگ ربات امدادگر واقعی

دو تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و YRA دانشگاه آزاد اسلامی یزد، به همراه دو تیم از کشور تایلند در جمع 4 تیم برتر قرار گرفتند.



لیگ های دانش آموزی

لیگ امدادگر واقعی

در این لیگ 4 تیم ایرانی کاوش کاسپین، r2t و سینای 2 بعد از پشت سر گذاشتن مرحله مقدماتی از دور مسابقات حذف شدند.



لیگ ساکرB

شهید اژه ای 6، چین 13

شهید اژه ای 17، چین 7

دبیرستان شهید اژه ای به مرحله نهایی صعود کرد.



دبیرستان علامه حلی(3 ) 16، چین 8

دبیرستان علامه حلی (3 )33، چین 3

دبیرستان علامه حلی( 3) 19، مکزیک یک

دبیرستان علامه حلی 3 به مرحله نهایی صعود کرد.



دبیرستان امام جواد ، 13، فرزانگان 10

دبیستان امام جواد 15، فرزانگان 2

دبیرستان امام جواد به مرحله بعد صعود کرد.



لیگ ساکرA

فرزانگان (1) 8، آلمان 4



لیک ساکر سبک وزن

تیم شهیدخبازی فریدون کنار با شکست تیم استرالیا با امتیاز 33 بر صفر به مرحله نهایی صعود کرد.