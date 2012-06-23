به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع در حاشیه اجرای طرح آفتاب که از سوی سازمان بهزیستی استان البرز در محل باغ گلهای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری برگزار شد، اظهار داشت: با هدف افزایش ارائه خدمات به معلولان و ایجاد زمینه های لازم برای رفاه آنها، این سازمان طبق برنامه ریزی، اقدامات لازم را برای تحقق این مهم انجام می دهد.



وی افزود: در این راستا مقرر شده است که تمامی پارکهای جدیدالاحداث در کلانشهر کرج برای تردد معلولان مناسب سازی شوند.



ابلاغ سرپرست معاونان خدمات شهری مناطق 12 گانه کرج صادر شد

در پی تغییر چارت سازمانی مناطق شهرداری کرج با حذف معاونت عمران و خدمات شهری مناطق 12گانه شهرداری کرج، طی احکام جداگانه ای سرپرست معاونت خدمات شهری مناطق 12 گانه و جانشین معاونت خدمات شهری و امور نواحی مناطق منصوب شدند.

سعید صفری، معاون خدمات شهری شهرداری کرج از صبح امروز با حضور در مناطق مختلف شهرداری، احکام انتصاب سرپرست معاونتها، جانشینان معاونان خدمات شهری و سرپرستان امور نواحی مناطق 12 گانه شهرداری کرج را منصوب کرد.



مرتضی شاه محمدی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 1، منوچهر خسروزاده سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 2، جواد جمشیدی سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 3، سید رسول حسینی سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 4، علی خوش گرد سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 5، حسین دقیقیان سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 6، سیاوش رنجبران سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 7، حمید ایزدبین سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 8، مجید دودانگه سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 9، علی فتحی سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 11، علی آگاهی سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه 12 منصوب شدند.



گنبد آسمان نمای کرج به بهره برداری می رسد

مدیر مرکز علمی آسمان نما و رصد خانه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: گنبد آسمان نمای کرج در مرکز علمی آسمان نما و رصد خانه خواجه نصیر الدین طوسی به زودی به بهره برداری می رسد.

سمیه عباسی با اعلام این خبر افزود:بهره برداری از این گنبد با همکاری و مشارکت بخش خصوصی انجام می شود و هم اکنون نیز مراحل پایانی این پروژه در این مرکز در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این گنبد بزرگترین گنبد در سطح خاورمیانه معرفی شده است افزود: این مرکز مجهز به دستگاههایی است که توانایی به تصویر کشیدن قمرهای مصنوعی،شهابها، دنباله دارها و نحوه حرکت آنها در آسمان را برای علاقه مندان دارد.