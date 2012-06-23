به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "شیخ علی سلمان" گفت: رژیم همچنان به سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه مردمی که خواسته های مسالمت آمیز دارند ادامه می دهد و تظاهرات روز جمعه نمونه آشکار این موضوع بود.

دبیر کل جمعیت الوفاق اسلامی بحرین افزود: رژیم به کسانی که گل در دست داشتند و تظاهرات مسالمت آمیزی برپا کرده بودند حمله کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: جراحتی که از ناحیه ای نزدیک به گردن برداشتم به احتمال زیاد در نتیجه گلوله های پلاستیکی یا گلوله گاز اشک آور بوده است.

سلمان بیان کرد: بسیاری از زخمی ها به صورت اورژانسی معالجه شدند که از جمله آنها به برادر "حسن المرزوق" معاون جمعیت تجمع یکپارچه و جوانی به نام "علی محمد الموالی" که از ناحیه سر زخمی شد اشاره کرد.

دبیر کل جمعیت الوفاق افزود: علی محمد الموالی را نیروهای امنیتی به را به مرکز درمانی انتقال دادند زیرا وی نمی توانست حرکت کند.

وی تصریح کرد: تظاهرات برپا شده همانند سابق بود که در آن دهها هزار نفر از مردم در آن مشارکت داشتند.

سلمان بیان کرد: تظاهرات مردم در مناطق مختلف سرکوب شد و نیروهای امنیتی با گاز اشک آور، بمبهای صوتی و باتوم به مردم حمله کردند.

این در حالی است که نیروهای امنیتی تظاهرات مردمی در منطقه البلاد القدیم و مناطق مجاور آن را سرکوب کردند و شمار زیادی را زخمی کردند.

در این تظاهرات یک جوان از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفت که به علت وخامت حالش در بخش مراقبتهای ویژه به سر می برد.

نیروهای رژیم بحرین همچنین تعداد زیادی را با حمله به منازل بازداشت کردند.آنها همچنین به اثاثیه منازل و خودروهای مردم حمله کردند.

نیروهای امنیتی رژیم همچنین به برخی از رهبران مخالفان بحرینی که گل در دست داشتند حمله کردند که علی سلمان از ناحیه کتف زخمی شد

این نیروها همچنین علاوه بر به کارگیری گازهای سمی در مناطق مختلف مراکز ایست بازرسی در بسیاری از مناطق برپا کردند.