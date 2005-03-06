تسليم عقل جمعي هستيم // كانديداي شوراي هماهنگي راقبول داريم ولو مخالف نظرمان باشد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد نبي حبيبي كه در اجلاس دبيران استانها و شهرستانهاي حزب موتلفه اسلامي سخن مي گفت: با بيان اينكه مركزيت حركت اصولگرايي، شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي است تصريح كرد: حفظ كيان شوراي هماهنگي از واجبات ما مي باشد و هر شخصي به هر دليل موجب خدشه دار شدن كيان شورا شود، هدف دشمن را دنبال كرده است.

وي با تاكيد بر اينكه گروههاي عضو شوراي هماهنگي نبايد از شورا سهم خواهي داشته باشند از ساير گروههاي عضو شورا نيز خواست كه به تصميم وخرد جمعي در شوراي هماهنگي احترام بگذارند.

دبير كل حزب موتلفه اسلامي در ادامه تصريح كرد: ما در موتلفه بالاخره از بين نامزدهاي موجود به يك نفر مي رسيم اما وقتي مي گوييم تسليم عقل جمعي هستيم اگر فردي كه ما به او رسيده ايم در شورا راي نياورد نمي گوييم راهمان را جدا مي كنيم. بلكه مي گوييم راي شورا ولو مخالف نظر موتلفه را قبول داريم. حبيبي گفت: ما اين توقع را از ساير گروهها نيز داريم زيرا جريان اصولگرايي به زحمت شكل گرفته و موتلفه اسلامي وظيفه خود مي داند بعنوان يك حزب اصولگرا تمام همتش را براي حفظ كيان شوراي هماهنگي بكار گيرد.