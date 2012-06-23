هادی سپهرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم نتیجه گیری مناسب و انصراف از ادامه حضور در لیگ برتر دوومیدانی تصریح کرد: دوشنبه هفته گذشته دچار مسمومیت غذایی شدم. به همین دلیل توان بدنی ام بسیار تحلیل رفت. در روز نخست مرحله دوم لیگ برتر دوومیدانی در پنج ماده شرکت کردم که حتی نتوانستم در حد و اندازه رکوردهای تمرینم هم ظاهر شوم.

وی ادامه داد: فدراسیون تصمیم گرفت که در ادامه رقابت های لیگ برتر شرکت نکنم تا مبادا به خودم آسیب برسانم. ضمن اینکه در روز دوم مسابقات مرحله دوم در 3 ماده شرکت کردم که تنها در ماده پرش با نیزه رکورد خوبی زدم اما در کل نتوانستم نتایج خوبی کسب کنم.

ملی پوش دهگانه کشورمان با اشاره به مسابقات پیش رو گفت: اگر احساس کردم که می توانم مسابقه خوبی بدهم 2 هفته دیگر به بلاروس می روم. در غیر این صورت پرونده المپیک برای من بسته خواهد شد. تنها شانس المپیکی شدنم همین رقابت بلاروس است البته باید دید که شرایطم تا آن زمان چگونه خواهد بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه در سال جاری مسابقات زیادی را از دست دادم. دقیقا در زمانی که باید مسابقه می دادم به دلایل معلوم موفق به این امر نشدم. زمانی که 300 ورزشکار را به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج کرده بودند، تنها کسی که از این اتفاق ضربه خورد من بودم. به همین دلیل در اوج آمادگی سفر ایتالیا را از دست دادم. ضمن اینکه کمیته ملی المپیک هم نتوانست برای من جهت شرکت در رقابت های "چک " ، ویزا بگیرد. دعوت نامه این مسابقات 3 ماه پیش آمده بود. مدارکم را هم کامل داده بودم اما متأسفانه موفق به اخذ روادیدجهت شرکت در این رقابت ها نشدم.

وی با بیان اینکه "ایوانوف" مربی شخصی اش معتقد است 60 درصد برای المپیکی شدن شانس دارد، گفت: بستگی دارد برای اعزام به مسابقات بلاروس طی 10 روز آینده شرایط بدنی ام چگونه باشد. خیلی دوست دارم ورودی المپیک را کسب کنم اما انگار نمی شود. در حال حاضر هم از پیک آمادگی خارج شده ام.