مشکل سند مالکیت 80 هکتار از زمین های بیله سوار حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری قبل از ظهر شنبه در سفر به شهرستان بیله سوار در جمع مسئولان این شهرستان با اشاره به استعدادهای کشاورزی این شهرستان گفت: در بودجه امسال، اعتبارات ویژه ای برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با یاد آوری جریمه دیر کرد 800 نفر از اهالی شهرستان بیله سوار در طرح پمپاژ هشت، نسبت به حل این مشکل قول مساعد داد.

استاندار اردبیل با قدردانی از ادارات شهرستان برای جذب بیش از 80 درصد اعتبارات سال گذشته بیان کرد: امسال مجموع اعتبارات شهرستانها به خود شهرستان واگذار شده تا مدیران با شناخت بیشتری بر اساس اولویتها، نیازها و شاخص های شهرستانی توزیع اعتبارات را انجام دهند.

فرماندار شهرستان بیله سوار نیز در این جلسه با بیان اینکه هدفگذاری امسال به سمت حمایت از تولید است، افزود: مدیران در تمام سطوح مکلف به تحقق منویات مقام معظم رهبری هستند و باید با تلاش مشکلات فراروی تولید برطرف شود.

رسول زیبانژاد مبلغ اعتبارات شهرستانی را بیش از 80 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این اعتبار در 18 فصل با اولویت مناطق محروم، آب و راه روستایی و پروژه های نیمه تمام توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای جذب اعتبارات سال گذشته فرصت کمی باقی مانده است خواستار جذب سریع اعتبارات از سوی دستگاههای ذیربط شد.





